Sagra delle Fragole di Nemi compie 100 anni, un’eccellenza della Regione Lazio

Un secolo di fragole, persone e territorio

Nel piccolo borgo di Nemi, affacciato sul lago omonimo e immerso nel verde dei Castelli Romani, la Sagra delle Fragole ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Un evento che ha saputo conservare intatta la propria anima, diventando nel tempo un appuntamento identitario per il paese e per l’intera regione. La festa, che mescola agricoltura, artigianato, folklore e gastronomia, è molto più di una celebrazione locale: è una narrazione collettiva che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Lo ha sottolineato anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto durante l’edizione centenaria, descrivendo la Sagra come “una vetrina delle eccellenze del territorio” e un’occasione concreta per riflettere su temi centrali come sostenibilità, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle comunità locali.

La fragolina di Nemi: simbolo agricolo e culturale

L’elemento centrale resta lei: la fragolina di bosco, coltivata da generazioni sulle pendici vulcaniche che circondano il lago. Non si tratta solo di un prodotto a denominazione locale, ma di un simbolo della relazione tra uomo e paesaggio, che ha trovato nella sagra un canale di espressione riconosciuto anche al di fuori dei confini regionali.

Durante l’evento, le fragole vengono presentate in mille forme: fresche, con panna, sotto forma di marmellata, liquori, dolci e perfino piatti salati. Le fragolare in costume tipico, elemento distintivo della manifestazione, offrono ai visitatori cestini decorati a mano, portando avanti una consuetudine che lega le famiglie nemesi al proprio passato agricolo.

Una festa che guarda avanti

L'edizione del centenario ha visto un importante rafforzamento del dialogo tra tradizione e innovazione. Accanto agli aspetti folcloristici, sono stati proposti anche momenti di approfondimento sull'agricoltura sostenibile, incontri con i produttori locali, degustazioni guidate e workshop per bambini. L'obiettivo è quello di mantenere vivo il legame con le radici, ma anche rendere il borgo un laboratorio di buone pratiche.

A sottolineare questa visione è stata anche la Regione, che ha evidenziato l'importanza di investire su modelli economici territoriali meno dipendenti dal baricentro romano. "Costruire un Lazio meno romacentrico", ha dichiarato Rocca, "significa sostenere le comunità che rendono viva e dinamica l'identità del territorio". Un segnale politico chiaro, che riconosce nelle sagre e nelle manifestazioni locali non solo momenti di festa, ma strumenti di sviluppo integrato.

Nemi e la forza del racconto autentico

Passeggiare per le vie di Nemi nei giorni della sagra significa entrare in contatto con un sistema fatto di piccoli produttori, artigiani, ristoratori e volontari, tutti parte attiva di un ecosistema culturale in cui la fragola diventa pretesto per raccontare una storia più grande: quella di un territorio che resiste, si adatta e si rinnova.

Per chi lavora nel mondo del food e dell'enogastronomia, Nemi offre uno sguardo autentico su un modello di economia di prossimità che funziona: filiera corta, qualità, relazioni dirette con il consumatore e un contesto naturale straordinario. Ecco perché, anche dal punto di vista della comunicazione gastronomica, la Sagra delle Fragole rappresenta un caso studio per chi si occupa di valorizzazione del prodotto locale.

Tra promozione e identità, un evento da osservare con attenzione

La centesima edizione della Sagra di Nemi segna un punto di equilibrio fra passato e futuro, in cui il cibo non è solo piacere o consumo, ma dispositivo culturale. Il messaggio è chiaro: eventi come questo, se ben progettati e sostenuti, possono essere strumenti strategici di promozione territoriale, capaci di connettere tradizione, turismo e sostenibilità in modo credibile.

Un secolo dopo la prima edizione, Nemi conferma che c’è ancora molto da dire – e da gustare – attorno a un piccolo frutto rosso che ha fatto la storia.

© Riproduzione riservata