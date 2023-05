Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, il 4 giugno a Nemi

Nemi, il borgo più piccolo dei Castelli Romani, emana un fascino irresistibile. Famoso per la coltivazione delle fragole sulle sponde del lago e per la Sagra che ogni anno, fin dal 1922, la prima domenica di giugno va in scena nel pittoresco borgo. ll paesello si riempie di fiori e i turisti possono assaggiare gratuitamente i frutti coltivati lungo le rive del lago di Nemi, tra rievocazioni storiche e balli folcloristici.

La fragolina di Nemi

Le campagne intorno a Roma e del Lazio offrono diverse varietà di fragole saporite e dolcissime, ma la fragola è in assoluto quella di Nemi: piccola e gustosa viene chiamata “fragolina”, e sin dall’antichità è venduta da maggio a ottobre sui banchi dei mercati di frutta e verdura della Capitale. La “Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori”, giunta ormai alla sua 90° edizione si svolgerà il 4 giugno 2023. E’ un’occasione per permettere al mondo di affacciarsi su Nemi e sul suo magnifico territorio.

Cuore dell’evento, la sfilata delle “Fragolare” (le donne che raccoglievano il frutto) ragazze del borgo, che per l’occasione indossano l’antico costume della tradizione (gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di pizzo in testa). Anche quest’anno non mancheranno le sorprese.

Il tutto, infatti, comincerà con la Santa Messa di Ringraziamento alla chiesa della Madonna del Pozzo, animata dal coro “Incanto” di Amatrice ed Accumoli. Seguirà poi una visita guidata al meraviglioso Museo delle Navi Romane, che ancora oggi attira turisti e appassionati di storia.

Distribuzione gratuita delle fragole

Dopo questo tuffo nell’antichità, sarà il momento della musica, del buon cibo e, alle ore 18:00 come ogni anno verranno distribuite gratuitamente a tutti i presenti quintali di gustose fragole. Durante la festa, le fragole di Nemi sono il protagonista assoluto e vengono utilizzate in molte delle specialità culinarie locali.

Tra queste ci sono la torta di fragole, il gelato alla fragola, la macedonia di fragole, il frullato di fragole fresche e il fragolino, un liquore dolce caratteristico, ottenuto per infusione dalle fragoline di bosco di Nemi, da sempre coltivate con l’amore degli agricoltori per la natura nella fertile vallata di Nemi in corrispondenza al vulcano.

Come di consueto, l’amministrazione del sindaco Alberto Bertucci garantisce un intrattenimento continuo e ospiti d’eccezione, come il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e Daniela e Luca Sardella. Nemi, dunque, farà da palcoscenico per momenti magici e indimenticabili. Ma la Sagra delle Fragole a non è solo una festa culinaria.

Non solo festa culinaria

Durante il weekend della sagra, ci sono anche spettacoli, concerti, mostre d’arte e attività per bambini. Inoltre, il centro storico di Nemi, con le sue strade strette e i suoi antichi edifici, è di per sé una meta turistica popolare. La dedizione con cui gli abitanti di questa meravigliosa cittadina portano avanti la tradizione è uno spettacolo che merita di essere visto. Le “fragolare” sfileranno coi loro bustini neri, gonne rosse e “mandrucelle” di pizzo bianco, condurranno il corteo attraverso un’esplosione di colori.

Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, assicura che: “La 90° edizione è indubbiamente un evento di cui andare fieri, che conferma l’importanza di Nemi nel panorama nazionale e internazionale. Addirittura il New York Times, infatti, ha pubblicato un articolo molto interessante riguardo alla nostra cittadina.

Sindaco di Nemi: Siamo orgogliosi della Sagra

Inoltre da anni una delle più importanti emittenti radiofoniche italiane Dimensione Suono Soft e partner dell’evento. Siamo tutti orgogliosi di quello che facciamo e questa 90° edizione, con la sua miriade di appuntamenti imperdibili e ospiti d’eccezione, come il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ne è la conferma”.

© Riproduzione riservata