Sainz, un altro incidente: a 200 all’ora contro le barriere con la Ferrari

(Adnkronos) – Un altro incidente per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari finisce contro le barriere nella seconda sessione di prove libere di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di F1. Sainz perde il controllo della sua Ferrari a oltre 200 km/h e finisce violentemente contro le barriere. Pilota ok, ma danni alla vettura. Colpa di un bump (un dosso sull'asfalto), che tocca il fondo della monoposto e che fa perdere aderenza allo spagnolo. L'iberico è protagonista di un altro incidente dopo quello avvenuto una settimana fa a Las Vegas. In Nevada, nella prima sessione di prove libere, Sainz ha danneggiato la sua monoposto per colpa di un tombino fissato male nell'asfalto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata