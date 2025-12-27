Salaria a 4 corsie, via libera al progetto esecutivo da Ponte Buita a Rieti: cosa cambia per viabilità e sicurezza

Dopo oltre vent’anni di attese, rinvii e passaggi tecnici, arriva un’accelerazione destinata a incidere sulla mobilità del Reatino e sull’asse Roma–Rieti: è stato approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento a quattro corsie della strada statale Salaria nel tratto da Ponte Buita verso Rieti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A darne notizia è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sottolineando il valore dell'intervento come infrastruttura strategica per la sicurezza stradale e per lo sviluppo economico regionale.

Salaria a 4 corsie, l’ok al progetto esecutivo che sblocca il primo tratto

L’approvazione del progetto esecutivo segna il passaggio più operativo: non un semplice annuncio programmatico, ma un tassello che rende l’opera cantierabile, dopo una lunga fase di progettazione e verifiche.

Il primo intervento riguarda il raddoppio della piattaforma stradale nel tratto da Ponte Buita in direzione Rieti, con l'obiettivo di trasformare l'asse in una strada extraurbana principale a quattro corsie, con standard più elevati di funzionalità e protezione per chi viaggia.

Nelle ricostruzioni diffuse in queste ore, il via libera viene letto come “regalo di Natale” per il territorio reatino, ma il punto sostanziale è un altro: si entra nel perimetro delle decisioni che contano davvero, quelle che permettono di passare dal progetto alla fase realizzativa.

Salaria a 4 corsie, il piano da oltre 500 milioni e i sette interventi previsti

Il progetto approvato è il primo di sette interventi previsti lungo la Salaria, inseriti in un programma complessivo che supera i 500 milioni di euro. È un piano che punta a dare continuità a un asse spesso indicato come essenziale per i collegamenti interni del Lazio, in particolare nel collegamento rapido verso il capoluogo e le aree produttive.

Proprio la natura “a stralci” dell’operazione spiega la complessità dei tempi: ogni segmento ha proprie procedure, proprie compatibilità e un iter che deve reggere la pressione di una domanda di mobilità alta, in una direttrice che ha conosciuto negli anni criticità e disagi ripetuti.

Salaria a 4 corsie, sicurezza stradale e tempi di percorrenza: perché cambia la vita quotidiana

Il tema non è solo infrastrutturale, ma anche sociale. Una Salaria più moderna riduce punti di conflitto, migliora la gestione dei flussi e rende più omogenei i tempi di percorrenza. Per chi si sposta ogni giorno per lavoro, studio o servizi sanitari, la differenza si misura in minuti risparmiati, ma soprattutto in minori condizioni di rischio su un’arteria che, per conformazione e traffico, ha spesso richiesto interventi di messa in sicurezza.

Nelle parole del presidente Rocca, l’intervento restituisce “centralità” a una strada fondamentale per i cittadini, presentandolo come un passaggio decisivo dopo una lunga attesa. È un messaggio politico, certo, ma poggia su un dato concreto: l’approvazione del progetto esecutivo è ciò che consente di avvicinare davvero la fase dei lavori.

Salaria a 4 corsie, sviluppo economico: cantieri, indotto e collegamenti per il Reatino

Accanto alla sicurezza, c’è la leva economica. Un collegamento più scorrevole verso Rieti e la sua provincia può rafforzare la competitività logistica di aziende e territori, rendere più accessibili poli produttivi e migliorare l’attrattività per investimenti e turismo interno. In parallelo, la fase dei lavori porta occupazione diretta e indotto: cantieri, forniture, servizi, assistenza tecnica.

La partita, adesso, si sposta sui passaggi successivi: procedure operative, organizzazione della fase realizzativa e gestione dell’impatto sulla viabilità durante i lavori. È qui che si giocherà la credibilità dell’intervento: coniugare velocità di esecuzione, qualità dell’opera e tutela della circolazione quotidiana.

Salaria a 4 corsie, cosa succede adesso dopo l’approvazione

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un avanzamento netto, ma non esaurisce il percorso: la realizzazione richiede i passaggi amministrativi e tecnici tipici delle grandi opere, oltre a una regia capace di tenere insieme cronoprogramma e sicurezza dei cantieri.

Per il Lazio, e in particolare per l’area reatina, il segnale è chiaro: la Salaria torna al centro dell’agenda infrastrutturale con un atto formale che rende l’opera più vicina. Ora la domanda che arriva dal territorio è una sola: vedere la quattro corsie trasformarsi da dossier atteso a strada reale, percorribile, più sicura.