Saldi estivi a Roma, le associazioni di categoria: “Chi li anticipa deve essere multato”

A pochi giorni dall'inizio ufficiale dei saldi estivi a Roma e nel Lazio, previsto per il 5 luglio, si alza la tensione nel mondo del commercio. Le discussioni fervono tra coloro che chiedono il rispetto delle normative commerciali e quelli che hanno già iniziato ad applicare sconti con largo anticipo.

La legge regionale e i suoi problemi di applicazione

Secondo Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma, esiste una legge regionale chiara che vieta promozioni nei 30 giorni prima dei saldi. Tuttavia, questa regola sembra spesso ignorata, creando un ambiente di concorrenza sleale che penalizza chi si attiene alle norme. Bertoni denuncia la giungla commerciale che ne deriva, mettendo in difficoltà tanto i negozi storici quanto i consumatori stessi.

Il fenomeno delle “promozioni” per tutto l’anno

L'uso indiscriminato di termini come "promozioni" o eventi social per giustificare sconti continui è all'ordine del giorno. Non solo i piccoli commercianti sono coinvolti in queste pratiche: grandi catene e piattaforme online approfittano della situazione per conquistare maggiori fette di mercato. Secondo Confcommercio, ciò sta contribuendo alla chiusura di un numero crescente di negozi in Italia – circa 18 al giorno.

Le griffe del lusso e la loro strategia sui saldi

Mentre le grandi marche del lusso come Louis Vuitton, Chanel, Hermes, e Gucci insistono nel non praticare sconti ufficialmente, avvertono anche i clienti riguardo alla contraffazione online. Acquistare una borsa di questi brand a prezzo ridotto non è solo improbabile ma generalmente un segnale d’allarme per un prodotto falso.

Nostalgia per gli ispettori annonari e il peso delle piattaforme globali

La mancanza di controlli adeguati preoccupa Valter Gianmaria di Confesercenti Roma. Fino a una decina d'anni fa, ispettori annonari vigilavano sul rispetto delle norme nelle strade romane. Oggi queste figure sembrano sparite e il risultato è evidente: dal 2022 hanno chiuso oltre 2000 attività tra abbigliamento e calzature nella capitale.

A peggiorare la situazione ci sono le piattaforme globali come Amazon, capaci di operare con vantaggi fiscali notevoli rispetto ai negozi tradizionali. Con una pressione fiscale molto più bassa (15% contro il 60% italiano), queste aziende riescono a tenere i prezzi competitivi tutto l’anno.

Cosa aspettarsi dalla stagione dei saldi?

I saldi “ufficiali” dureranno fino al 2 settembre, ma con un settore così diviso e senza controlli rigidi all’orizzonte, il problema più grande sarà mantenere equilibrio e trasparenza nei confronti dei consumatori.

