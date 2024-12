Saldi invernali nel Lazio, al via sabato 4 gennaio 2025

Un’opportunità per i consumatori di acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati: le raccomandazioni per gli acquisti

La Regione Lazio ha ufficializzato la data di inizio dei saldi invernali per il 2025: si partirà sabato 4 gennaio. La comunicazione è stata inviata dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, guidato dalla vicepresidente Roberta Angelilli, ai sindaci dei Comuni del Lazio, alle associazioni di categoria e a quelle dei consumatori.

Un calendario concordato a livello nazionale

La data è stata fissata “in conformità con quanto stabilito dalla Conferenza Unificata attraverso l’accordo del 24 marzo 2011”. Come spiegato nella nota ufficiale, la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, durante la riunione del 5 novembre scorso, ha confermato il calendario nazionale per le vendite di fine stagione.

Nello specifico, si è stabilito che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che per il 2025 coincide con sabato 4 gennaio. La decisione è stata presa tenendo conto delle posizioni espresse dalle principali associazioni nazionali di categoria.

Una stagione attesa da consumatori e commercianti

I saldi rappresentano un momento cruciale per il commercio al dettaglio. Sono un’opportunità per i consumatori di acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati, ma anche un’occasione per i commercianti di incrementare le vendite dopo il periodo natalizio. Secondo i dati degli anni precedenti, i saldi invernali generano un’importante spinta al settore commerciale, specialmente per l’abbigliamento e gli accessori.

Raccomandazioni per gli acquisti

L’assessorato ha ribadito l’importanza di rispettare le normative che regolano le vendite promozionali, a tutela dei consumatori. Si ricorda agli acquirenti di:

Conservare sempre lo scontrino, che garantisce il diritto al cambio o al rimborso in caso di prodotto difettoso;

Diffidare di sconti troppo elevati che potrebbero nascondere irregolarità;

Prestare attenzione alla trasparenza dei prezzi, con l’indicazione chiara del prezzo iniziale, della percentuale di sconto e del prezzo finale.

Un’occasione per rilanciare il commercio

Con l’avvicinarsi del 4 gennaio, l’intero settore si prepara a una stagione dei saldi che si auspica positiva, sia per i consumatori sia per i commercianti del Lazio. La Regione continuerà a monitorare il rispetto delle regole per garantire un’esperienza d’acquisto sicura e soddisfacente.