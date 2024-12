Sale e aceto, insieme formano un MIX perfetto | Ti salvano la cucina e non lo sapevi, usali qui e tutto tornerà come nuovo

Altro che olio di gomito e solventi chimici: usa sale e aceto in cucina e vedrai che risultato. Resterai a bocca aperta.

Preparati a dire “addio” una volta e per sempre ai detersivi costose che inquinano: la soluzione è a portata di mano.

Sale e aceto sono i tuoi alleati perfetti per le pulizie di casa e sono immancabili per prenderti cura della cucina.

Sono questi i due ingredienti che amerai alla follia non appena avrai provato a usarli per l’igiene dei tuoi fornelli e del piano cottura.

Ecco come usarli insieme per risparmiare tanto tempo, e tanta fatica e fare un favore sia al tuo portafogli che all’ambiente.

Sale e aceto, il mix perfetto per l’igiene della tua casa

Sicuramente se ti occupi delle pulizia di casa, ti sarà capitato di sentir dire che l’aceto è molto prezioso, specie in cucina. È proprio vero perché, questo ingrediente naturale che la maggior parte di noi ha nella propria dispensa non serve soltanto a condire le pietanze ma può servire anche per pulire, sgrassare, disinfettare e profumare.

A quanto pare l’aceto, unito all’azione purificante del comune sale da cucina può diventare davvero un valido alleato per eliminare sporco e grasso, soprattutto dagli elementi del piano cottura, che in genere diventano scuri e che sono difficile da pulire bene. L’unione di sale e aceto è in grado di sostituire la maggior parte dei solventi chimici costosi, che tra l’altro, contengono tante sostanze che inquinano l’ambiente. Scopri come sfruttare al meglio la loro azione combinata per pulire la tua cucina senza passare ore e ore a strofinare. Dì addio all’olio di gomito e ai detersivi esosi grazie al trucco di un’esperta.

Come sfruttare al meglio la loro azione purificante in cucina

Per pulire la cucina il mix di sale e aceto è a dir poco perfetto. In particolar modo potrai far letteralmente brillare i bruciatori del tuo piano cottura. Sì, proprio quelli in ghisa che, con il tempo diventano scuri e che sono soggetti a continui lavaggi con spugna e sgrassatore. Segui il consiglio suggerito dall’influencer Marzia Pensato sul suo canale Instagram, sembreranno nuovi, proprio come appena comprati!

Fai bollire abbondante acqua in una pentola capiente. Poi, quando l’acqua bolle, immergi all’interno i bruciatori sporchi e versa all’interno della pentola un cucchiaio di sale da cucina e un bicchiere di aceto di vino bianco. Lascia i bruciatori all’interno della soluzione per mezz’ora e poi tirali fuori dalla pentola e asciugali. Sembreranno come nuovi!