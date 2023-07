Salento, incendi Ugento e San Cataldo: in corso la bonifica dei roghi – Video

(Adnkronos) – Notte di lavoro in Salento per i vigili del fuoco, alle prese con gli incendi che hanno interessato San Cataldo, sul versante adriatico, e il litorale di Ugento, sul versante ionico. E' in corso la bonifica delle aree a ridosso dei roghi ancora attivi. Nel territorio di Ugento, in provincia di Lecce, le fiamme ieri sono partite da Torre Mozza e alimentate da un forte vento, hanno aggredito la pineta fino a raggiungere Lido Marini e costringendo bagnanti e turisti ad allontanarsi dalle spiagge. Danneggiate anche tre auto, mentre una parte di una struttura turistica è stata evacuata. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

