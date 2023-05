Salernitana-Udinese 3-2: la partita

(Adnkronos) –

La Salernitana vince 3-2 in casa in rimonta contro l'Udinese, la gara valida per la 37esima giornata di Serie A. La squadra di Paulo Sousa sale così a 42 punti mentre i friulani restano a 46. In una gara molto equilibrata, i friulani trovano nel primo tempo il doppio vantaggio. Al 25' tiro rimpallato in area di Samardzic favorisce Lovric che con un tocco morbido smarca Zeegelaar, che di piatto batte Fiorillo. Al 30' arriva il raddoppio: Pereyra triangola in area con Thauvin e centra basso per Nestorovski che batte ancora il portiere di casa con una facile deviazione sottoporta. I granata aumentano la pressione nel finale e al 43' arriva la rete di Kastanos. Candreva apre per Kastanos che dal limite piazza il sinistro all'incrocio, imparabile per Silvestri. Il pari della Salernitana arriva ad inizio ripresa. Al 57' punizione di seconda dai 20 metri, tocco di Mazzocchi, destro pennellato da Candreva, con Silvestri in ritardo, è 2-2. I padroni di casa continuano a spingere. All'87' l'udinese resta in dieci uomini per l'espulsione di Zeegelaar. E al 96' i padroni di casa trovano la rete dell'insperata vittoria e la beffa per i bianconeri. Cross tagliato di Sambia, zampata di Troost-Ekong sotto la traversa per il 3-2 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata