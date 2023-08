Salisburgo-Inter, Lautaro Martinez out per affaticamento: formazioni, orario come vederla in tv

(Adnkronos) –

L’Inter scende in campo a Salisburgo, contro il Red Bull, per la penultima delle amichevoli estive prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio d’inizio alle 19. La formazione allenata da Inzaghi fa visita ad una squadra che, come i nerazzurri, disputerà la prossima Champions League. Il match offrirà a Inzaghi l’opportunità di testare una serie di nuovi acquisti: riflettori puntati in particolare su Bisseck, Cuadrado, Frattesi e Thuram, tutti candidati a giocare titolari.

Non ci sarà Lautaro Martinez. Il 26enne argentino ha accusato un leggero sovraccarico e rimarrà a lavorare alla Pinetina. Non è comunque in dubbio la sua presenza per il match contro il Monza, esordio in campionato dei nerazzurri, previsto il prossimo 19 agosto. Dopo le sfide contro il Lugano e la Pergolettese ad Appiano Gentile, seguiti dagli impegni internazionali con Al-Nassr e Paris Saint-Germain in Giappone, la squadra di Simone Inzaghi giocherà alla Red Bull Arena, stadio di casa del Salisburgo. Possibile l'esordio del nuovo portiere Yann Sommer, arrivato negli scorsi giorni dal Bayern Monaco. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in streaming sarà visibile su DAZN, su NowTv e SkyGo, l'app per gli abbonati di Sky.

