Saltimbocca alla Romana, ecco la ricetta che seguiva mia nonna | Non avanza mai nemmeno una porzione

Saltimbocca alla Romana, il segreto per renderli irresistibili

I saltimbocca alla Romana sono uno dei grandi classici della tradizione gastronomica italiana e più nello specifico romana, così come suggerisce il nome stesso della ricetta. Si tratta di un secondo piatto appetitoso che mette d’accordo grandi e piccini. Quella dei saltimbocca alla romana è una preparazione molto semplice da realizzare e anche abbastanza veloce ma per ottenere un risultato buono come nelle trattorie della capitale, occorre comunque tener presente quali sono gli ingredienti principali da utilizzare e soprattutto conoscere con precisione le quantità e il procedimento da seguire.

Dunque se ti è venuta l’acquolina in bocca e se hai voglia di realizzare i saltimbocca alla Romana per te o per i tuoi ospiti, mettiti comodo e segui i passaggi della ricetta tradizionale romana.

Gli ingredienti e la ricetta della tradizione

Per preparare i saltimbocca alla Romana per quattro persone occorrono 300 grammi di fettine di vitello, quattro foglie di salvia, 100 ml di vino bianco, 50 grammi di farina 00, 20 ml di acqua, 4 fette sottili di prosciutto crudo, 50 grammi di burro, olio d’oliva e pepe nero quanto basta.

Per prima cosa occorre poggiare su ciascuna delle fettine una fetta di prosciutto crudo e una foglia di salvia e fissare il tutto con uno stuzzicadenti. Intanto in una padella antiaderente andranno sciolti un filo d’olio e il burro. A questo punto le fettine di vitello andranno infarinate, solo da un lato. Nel momento in cui olio e burro saranno diventati caldi, occorre poggiare delicatamente una alla volta le fettine di vitello, condite con prosciutto, salvia e farina.

Quando saranno diventate dorate, occorre sfumare con il vino bianco e far evaporare. Poi occorre coprirle con un coperchio e far cuocere un minuto. A questo punto i saltimbocca alla Romana saranno quasi pronti. Mancherà solo il sugo, che servirà ad accompagnare la carne. Basterà utilizzare la padella dove si è cotta la carne, aggiungere al condimento rimasto all’interno 10 grammi di burro e l’acqua e continuare a fare andare il composto sul fuoco, fin quando non sarà diventato denso. A questo punto basterà solo aggiungere il sugo alla carne e servire i Saltimbocca alla Romana ancora tipiedi.