Salute mentale, scoperto il cocktail di ‘lunga vita’ | Se lo bevi ogni giorno previeni ogni male

Come tenere il cervello in salute (Pixabay) - Ilquotidianodellazio.it

Esistono vari metodi naturali per garantire la salute del nostro prezioso cervello. Uno di questi è un cocktail dolce e molto gradevole

Non è mai stato così attuale e credibile quel vecchio adagio secondo cui ‘una mela al giorno può togliere il medico di torno‘. Non si tratta di un luogo comune, come si è creduto per anni. Il principio che lo ispira è tanto semplice quanto veritiero: la frutta fa bene alla nostra salute.

Alcuni frutti in particolare rispetto ad altri possiedono proprietà che favoriscono il benessere del nostro organismo, a partire dall’apparato digerente per arrivare all’organo più importante di tutti, il cervello.

Ogni frutto possiede qualità e caratteristiche tali da garantire un contributo significativo al mantenimento della nostra salute. L’elenco è lunghissimo e comprende svariati tipi di frutta, che va consumata in ogni stagione dell’anno nelle giuste e corrette quantità.

Ciò significa che non si deve mai eccedere anche quando ci si nutre con alimenti naturali, freschi e salutari come la frutta. Potremmo indicare decine di frutti con le rispettive e relative caratteristiche, ma in questa sede ne analizzeremo uno solo, in possesso di qualità a dir poco straordinarie.

Salute mentale, il frutto ideale per il nostro cervello: basta consumarlo tutti i giorni

Parliamo dei mirtilli, considerati ingiustamente i meno pregiati e nobili tra i frutti di bosco. In realtà è tutto fuorché così: secondo la stragrande maggioranza dei nutrizionisti i mirtilli sono talmente importanti e preziosi da appartenere alla categoria dei cosiddetti ‘superfood‘.

Il superfood è un termine che si applica agli alimenti naturali particolarmente salutari per il nostro organismo: queste bacche dal colore bluastro sono infatti ricche di antiossidanti, in particolare di antocianine, pigmenti che danno il colore blu ai mirtilli.

Salute mentale, i mirtilli sono il massimo: ecco perché

Le antocianine possiedono proprietà antiossidanti e sono una fonte di vitamina C, vitamina K e vitamine del gruppo B, importanti per il sistema immunitario, la coagulazione del sangue e il metabolismo energetico. Un semplicissimo succo di mirtilli consumato ogni giorno è in grado di favorire la nostra salute mentale.

Le antocianine infatti secondo alcuni recenti studi sono in grado di migliorare le funzioni cognitive come la memoria e l’apprendimento e di proteggere il cervello stesso dall’invecchiamento. Chi vuole vivere meglio e più a lungo può inserire il succo di mirtillo nella propria alimentazione quotidiana.