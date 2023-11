Salvini: “Momento migliore per pace fiscale, azzerare contenziosi e pendenze”

(Adnkronos) – ''Quale momento migliore di questo per una pace fiscale che azzeri il contenzioso tra i cittadini e l'Agenzia delle entrate, e una pace edilizia che liberi gli uffici comunali da tutte le pendenza?''. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lancia il messaggio nel corso del convegno 'Sviluppo infrastrutture e trasporti. Determinati a cambiare il futuro della Calabria e dei calabresi'. ''Ma se uno ha 20 centimetri di antibagno, di finestra, di grondaia, di veranda o scantinato che non risultano, non è più normale liberare gli uffici tecnici e comunali da quelle centinaia di migliaia di pratiche? I comuni incassano dei soldi e questi cittadini, dopo una vita, entrano pienamente in possesso della propria abitazione'', spiega il ministro. ''Io cerco di applicare un po' di buonsenso'' anche se ''sono battaglie che ci comportano attacchi" in cui si viene accusati di essere "fascisti, razzisti, egoisti''. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata