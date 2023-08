Salvini: “Solidarietà a Giletti, spero abbia spazio in tv pubblica”

(Adnkronos) – ''Massimo Giletti indagato dopo la querela del boss Graviano: sarebbe sotto inchiesta per diffamazione. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a Massimo, uomo e giornalista libero. L'auspicio di tanti è che possa avere voce e spazio sulla televisione pubblica''. Lo scrive sul profilo Instagram il leader della Lega, Matteo Salvini. Solidarietà al giornalista anche da Giovanni Donzelli. "Leggo che i giornalisti Massimo Giletti e Sandra Amurri sarebbero indagati in seguito ad una querela avanzata dal boss Giuseppe Graviano. Essere querelati da un mafioso è una medaglia. Solidarietà a Giletti e Amurri e fiducia nella Magistratura”, afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata