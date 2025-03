Samuele Bersani: la malattia, il coraggio e la rinascita nella musica

Samuele Bersani, cantautore romagnolo dalla voce inconfondibile e dall’anima poetica, ha recentemente sorpreso il pubblico raccontando la sua battaglia contro un tumore ai polmoni. Una confessione toccante in una intervista al Corriere della Sera, arrivata durante il suo concerto a Milano, che ha spezzato il velo di riservatezza dietro cui da sempre il cantautore nasconde le sue fragilità.

Un tumore ai polmoni preso in tempo

Un momento intimo, in cui la musica e le parole si sono fuse in un messaggio potente: l’importanza della prevenzione e il coraggio di affrontare la malattia senza nascondersi. La diagnosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché Bersani non presentava sintomi significativi. Un semplice mal di schiena, che si è poi rivelato colpa del materasso, è stato il pretesto per sottoporsi a controlli più approfonditi, ispirato dalla vicenda dell’amico e collega Luca Carboni, anche lui alle prese con un problema simile. Un medico attento e scrupoloso, già noto a Bersani per avergli salvato la vita anni prima da un’embolia, ha suggerito di sostituire i tradizionali raggi con una TAC. Ed è stato proprio lì che la realtà si è palesata: un tumore al primo stadio, per fortuna ancora circoscritto e operabile senza necessità di chemioterapia o radioterapia.

Il coraggio di Samuele Bersani sul palco

Sul palco di Milano, prima di intonare “Spaccacuore”, Bersani ha deciso di condividere questa esperienza con il pubblico, rompendo la barriera tra artista e spettatore e mostrando una vulnerabilità rara e preziosa. Ha raccontato dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto per rimuovere un lobo polmonare, un’operazione delicata che lo ha segnato profondamente, non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo. La sua voce, sempre intensa e vibrante, ha assunto un colore nuovo, fatto di gratitudine e consapevolezza.

Ad aggiungere peso a quei giorni difficili, anche la scoperta della malattia della madre, pure lei colpita da un tumore al primo stadio. Un doppio colpo che avrebbe potuto spezzare lo spirito di chiunque, ma che invece ha trovato in Bersani una forza rinnovata e un desiderio di lottare ancora più forte. Il sorriso che ha mostrato sul palco, nonostante tutto, è la testimonianza di una vittoria, di una nuova prospettiva sulla vita e sulla musica.

Un tour che significa rinascita

Dopo il periodo più buio, Bersani è finalmente tornato a esibirsi nei teatri italiani, portando con sé un repertorio riarrangiato in chiave sinfonica e un album dal vivo che suggella questo nuovo inizio artistico. “Samuele Bersani & Orchestra – Live” è una celebrazione della sua carriera e della sua capacità di reinventarsi, di far convivere la fragilità umana con la forza espressiva dell’arte.

Sul palco, però, non ha rinunciato alla sua nota ironia e alla schiettezza che da sempre lo caratterizzano. Tra una canzone e l’altra, ha lanciato una frecciatina ai giovani artisti che si affidano all’autotune per mascherare le imperfezioni vocali. Con tono diretto ma mai cattivo, ha ricordato quanto sia fondamentale la gavetta e l’autenticità nell’arte, un messaggio che risuona come un manifesto per una generazione di cantautori che hanno costruito la propria carriera sull’impegno e sulla passione.

Nuove canzoni in arrivo

Oggi, Samuele Bersani guarda al futuro con occhi diversi. Il peggio è alle spalle e la voglia di tornare a raccontare storie e sentimenti attraverso la musica è più forte che mai. Durante il concerto, ha anticipato di essere al lavoro su nuovi brani, lasciando intendere che l’esperienza vissuta sarà inevitabilmente fonte di ispirazione.

La lezione che emerge dal suo racconto è che non si possa mai dare nulla per scontato, nemmeno la salute o il respiro, tanto prezioso per chi vive di voce e parole. Bersani ce l’ha fatta, ha vinto la battaglia e, con la sua musica, continua a ricordarci quanto sia importante non arrendersi mai e mantenere la speranza viva, anche nei momenti più difficili.

