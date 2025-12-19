San Cesareo, blitz in villa: cocaina in cucina e hashish sotterrato in giardino, arrestato un 47enne

Una villa residenziale, un via vai di persone che non tornava, e un’indagine costruita pazientemente su abitudini e movimenti ripetuti. A San Cesareo, in provincia di Roma, nei giorni scorsi, gli investigatori del Commissariato di Polizia di Stato di Frascati hanno arrestato un uomo di 47 anni, tunisino, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione, scattata dopo una fase di osservazione, ha portato al sequestro di cocaina già pronta in dosi e di hashish nascosto all'esterno dell'abitazione. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

San Cesareo, blitz in villa: i movimenti sospetti e il servizio mirato della Polizia

Da tempo, secondo la ricostruzione ufficiale, gli agenti avevano notato movimenti anomali nei pressi della villa dove l’uomo viveva insieme alla madre. Un flusso ripetuto, fatto di ingressi e uscite rapide, che ha spinto il Commissariato di Frascati a predisporre un servizio specifico finalizzato alla ricerca di stupefacenti.

È in questo contesto che è maturata la decisione di intervenire: non un controllo casuale, ma un’azione mirata, costruita su elementi osservativi e su un quadro indiziario ritenuto sufficiente per passare alla fase operativa.

San Cesareo, blitz in villa: l’uomo sorpreso a confezionare dosi e il tentativo di disfarsi della droga

Quando i poliziotti sono entrati nella villetta, hanno sorpreso il 47enne mentre, secondo quanto riferito, si accingeva a confezionare dosi di sostanza. In quei momenti, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo a terra, gesto che non avrebbe impedito agli agenti di procedere con gli accertamenti e con una perquisizione approfondita dei locali.

In operazioni di questo tipo, la rapidità dell'intervento è spesso determinante: ogni secondo può fare la differenza fra il ritrovamento della sostanza e la sua dispersione.

San Cesareo, blitz in villa: cocaina in cucina e hashish sotterrato nel giardino

La perquisizione ha dato un riscontro concreto. All'interno di un mobile della cucina, gli agenti hanno rinvenuto circa 100 grammi di sostanza che, a seguito di accertamenti successivi, è risultata essere cocaina. All'esterno dell'abitazione, nel terreno del giardino, sono stati trovati altri 100 grammi di hashish, nascosti sottoterra.

Un doppio nascondiglio che racconta una gestione organizzata: la sostanza più “pronta” in casa, quella da tenere fuori vista interrata all’esterno, come riserva o come merce da far sparire in caso di controlli.

San Cesareo, blitz in villa: acquirenti identificati e consumi dentro l’abitazione

Durante l’intervento, all’interno della villa sono stati identificati anche altri due uomini che avrebbero ammesso di essere consumatori di stupefacenti e frequentatori abituali dell’abitazione. La loro presenza, al momento del blitz, è uno degli elementi che rafforza la lettura investigativa: non solo un luogo dove custodire droga, ma un punto di incontro in cui, secondo quanto appurato dagli agenti, gli acquirenti potevano anche consumare la sostanza.

Un aspetto che, sul piano sociale, richiama un tema noto nei centri residenziali: spaccio e consumo non sempre si svolgono in strada, ma possono spostarsi in contesti privati per eludere controlli e ridurre l'esposizione.

San Cesareo, blitz in villa: vendite gestite via messaggistica e misura cautelare

Gli ulteriori accertamenti avrebbero permesso di ricostruire una modalità di gestione delle vendite basata prevalentemente su una piattaforma di messaggistica istantanea, canale usato per fissare appuntamenti, coordinare consegne e ridurre i contatti diretti. L’uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Tivoli, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’altra abitazione.

L’operazione si inserisce in un’attività costante di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con l’obiettivo di colpire non soltanto le piazze tradizionali, ma anche i luoghi “coperti” dove lo spaccio prova a mimetizzarsi dietro l’apparenza di normalità. Anche in questo caso, la ricostruzione dei fatti resta affidata al lavoro della magistratura e all’evoluzione del procedimento, nel rispetto delle garanzie previste per ogni indagato.