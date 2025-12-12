San Cesareo, due arresti e un ordine di carcerazione internazionale per omicidio volontario

Serata movimentata quella del 27 novembre 2025 nel territorio di San Cesareo, in provincia di Roma, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato due cittadini cileni, un 24enne e un 18enne, entrambi dimoranti in zona, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Ordine di carcerazione internazionale per omicidio volontario

Il giorno successivo, al termine dell'udienza con rito direttissimo davanti al Tribunale di Tivoli, per uno dei due è scattata anche l'esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale emesso dalle autorità cilene, in relazione a un'accusa di omicidio volontario. Come precisato dall'Arma, i due sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva passata in giudicato.

Arrestati due giovani a San Cesareo: l’alt dei Carabinieri e l’inseguimento

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina, la vicenda prende avvio nella serata del 27 novembre, quando una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, impegnata in servizi di controllo del territorio a San Cesareo, intima l'alt a una Toyota Yaris con due giovani a bordo.

I militari, notando l’andatura del mezzo e altri elementi ritenuti meritevoli di accertamento, dispongono il controllo del veicolo. I due occupanti, però, non si fermano e aumentano la velocità nel tentativo di sottrarsi alla verifica.

Ne nasce un breve inseguimento lungo alcune vie rurali del Comune, una zona dove le strade strette e poco illuminate rendono ancora più delicato l’intervento delle pattuglie. L’auto viene infine bloccata nei pressi di un’abitazione che, in seguito, risulterà essere proprio la dimora dei due giovani cileni.

Arrestati due giovani a San Cesareo: la scoperta di abiti e gioielli sospetti

Una volta fermati i due ragazzi, i Carabinieri avviano una prima attività di accertamento. All'interno dell'abitazione collegata ai fermati, i militari dell'Aliquota Radiomobile, supportati da una pattuglia della Stazione di Poli e dal personale dell'Aliquota Operativa, rinvengono numerosi capi di abbigliamento e accessori da uomo e da donna, ancora provvisti di etichette di vendita.

In casa vengono individuati anche alcuni monili in oro. Sulla base degli elementi raccolti, quei beni vengono ritenuti riconducibili a episodi di furto avvenuti a Roma e nella provincia.

Le indagini puntano a chiarire la provenienza della merce, verificando eventuali collegamenti fra i due giovani fermati e colpi commessi in esercizi commerciali o abitazioni. L’attività degli investigatori si concentra anche sul possibile canale di ricettazione e sull’eventuale presenza di altri soggetti coinvolti. Tutti gli oggetti rinvenuti vengono sequestrati, in attesa di ulteriori approfondimenti e possibili riconoscimenti da parte delle vittime dei furti.

Arrestati due giovani a San Cesareo: l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Informata dei fatti, l’Autorità giudiziaria di Tivoli, competente per territorio, dispone il trattenimento dei due giovani nelle Camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo fissato per il 28 novembre. L’accusa contestata nell’immediato è quella di resistenza a pubblico ufficiale, legata al mancato rispetto dell’alt intimato dai Carabinieri e al tentativo di fuga con l’auto lungo le strade di campagna.

Il trattenimento viene disposto nel rispetto delle garanzie previste dalla legge e i due fermati, assistiti dai loro difensori, vengono accompagnati in tribunale il giorno seguente per comparire davanti al giudice. In questa fase, come stabilito dal codice di procedura penale, la posizione dei due viene valutata sulla base degli atti trasmessi dal Comando procedente, delle dichiarazioni raccolte e degli elementi emersi nel corso della notte.

Arrestati due giovani a San Cesareo: l’ordine di carcerazione internazionale

È al termine dell'udienza con rito direttissimo, il 28 novembre 2025, che la vicenda assume un rilievo ancora maggiore. Nei confronti di uno dei due giovani cileni, infatti, viene eseguito un ordine di carcerazione internazionale emesso dall'Autorità giudiziaria del Cile, dove il ragazzo risulta indagato per omicidio volontario. L'ordine, giunto per via internazionale, viene reso esecutivo dopo le verifiche di rito da parte dei Carabinieri e dell'Autorità giudiziaria italiana.

Completate le formalità, il giovane viene tradotto presso la Casa circondariale “Rebibbia Nuovo Complesso” di Roma. L’esecuzione di un provvedimento di questo tipo apre scenari che riguardano anche la cooperazione giudiziaria fra Italia e Cile, con possibili successive richieste di estradizione o altre forme di collaborazione istituzionale, che verranno valutate nei canali competenti.