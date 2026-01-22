San Cesareo, furto di carburante al distributore vicino al casello con il trucco della calamita: due italiani arrestati

Un intervento nelle prime ore del mattino, una segnalazione al NUE 112 e due uomini fermati mentre sottraevano benzina con un espediente che puntava a eludere la corretta erogazione. A San Cesareo (Rm), i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Palestrina hanno arrestato in flagranza due cittadini italiani, di 56 e 58 anni, entrambi con precedenti, accusati di furto aggravato in concorso ai danni di un distributore in via Maremmana, nei pressi del casello autostradale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

San Cesareo, il furto al distributore in via Maremmana e l’intervento dopo la chiamata al 112

Secondo quanto comunicato dall’Arma, i militari sono arrivati sul posto dopo l’allarme al Numero Unico di Emergenza. Lì avrebbero colto i due uomini nell’atto di sottrarre carburante, circa 50 litri, intervenendo direttamente sull’erogatore.

Il punto, per chi si ferma spesso a fare rifornimento in zone di transito, è l’impatto immediato che episodi simili hanno sui gestori e sugli utenti: danno economico, rischio di ripetizione, aumento del senso di insicurezza in aree già molto frequentate per la vicinanza all’autostrada.

Furto di carburante con la calamita: come sarebbe avvenuta la sottrazione

La modalità indicata dai carabinieri è quella della calamita applicata all'erogatore di benzina, un sistema che avrebbe consentito di prelevare carburante senza la normale corrispondenza con l'erogazione registrata. Un dettaglio che, nelle verifiche successive, diventa centrale perché aiuta a ricostruire non solo l'azione contestata a San Cesareo, ma anche possibili episodi analoghi.

È lo stesso motivo per cui, in casi di reati predatori, la rapidità del controllo sul posto fa la differenza: fermare l’azione in corso, identificare chi agisce e recuperare subito la refurtiva.

I bidoni nel pick-up e l’ipotesi di altri colpi: recuperati circa 200 litri

Durante i controlli, sul cassone del pick-up su cui viaggiavano i due indagati, i militari avrebbero trovato ulteriori bidoni contenenti circa 200 litri di carburante. Secondo la comunicazione, la quantità sarebbe compatibile con sottrazioni effettuate con modalità simili presso altri distributori della zona.

È un passaggio che allarga l’orizzonte dell’indagine: da un singolo episodio a una possibile serie, da verificare con accertamenti, riscontri e eventuali denunce di altri gestori.

Arresti domiciliari e rito direttissimo: cosa ha disposto la Procura di Tivoli

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli. La scelta del direttissimo, nei casi di flagranza, serve a portare rapidamente davanti al giudice i fatti contestati, salvaguardando al tempo stesso le garanzie difensive previste dalla legge. Resta ora il lavoro investigativo per chiarire provenienza del carburante trovato, eventuali collegamenti con altri furti e responsabilità individuali.

Il presidio sul territorio: l’impegno dei carabinieri contro i reati predatori

Nella nota, l’Arma sottolinea il valore della presenza costante delle Stazioni e delle Aliquote Radiomobile nel controllo del territorio. Un richiamo che, in episodi come questo, si traduce in un dato concreto: l’intervento tempestivo ha consentito di bloccare l’azione, identificare i presunti responsabili e restituire la refurtiva a uno dei distributori derubati.

Per San Cesareo e per l’area dei caselli, snodo quotidiano di pendolari e traffico commerciale, la risposta operativa è anche un messaggio di deterrenza verso chi punta su colpi rapidi in punti di passaggio.