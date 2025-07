Il concerto atteso il 30 agosto in Piazza Cavour

Sabato 30 agosto il piccolo borgo ciociaro sarà teatro di un evento culturale di primo piano: il concerto del Maestro Uto Ughi, tra i più autorevoli violinisti italiani sulla scena internazionale. L'esibizione, che si terrà in Piazza Cavour, vedrà il celebre musicista accompagnato dall'Orchestra I Filarmonici di Roma e rientra nel programma della rassegna "San Donato Classica Estate", giunta alla 18a edizione sotto la direzione artistica del violinista Loreto Gismondi.

San Donato punto di riferimento culturale per la Ciociaria

La presenza di Ughi, noto non solo per la sua lunga carriera concertistica ma anche per il ruolo di direttore dell’Accademia di Santa Cecilia e per l’impegno nella diffusione della musica classica, rappresenta un momento di grande rilievo per l’intera comunità. “Siamo felici e onorati di poter ospitare un artista di questo calibro”, ha dichiarato il sindaco Enrico Pittiglio. “San Donato si conferma un punto di riferimento culturale per la provincia di Frosinone, capace di coniugare tradizione, bellezza e programmazione di qualità”.

Valorizzare il borgo

L'iniziativa si inserisce in un calendario estivo costruito per attrarre visitatori e appassionati di musica. "La scelta di ospitare Uto Ughi – spiega Francesca Perrella, delegata al Turismo – è frutto di una visione precisa: offrire una proposta culturale che dialoghi con il paesaggio, la storia locale e il desiderio di promuovere un turismo basato su esperienze autentiche e memorabili".

Il concerto non sarà soltanto un momento di alta musica, ma anche un veicolo per la promozione del territorio. "Eventi di questa portata – sottolinea il direttore artistico Loreto Gismondi – rafforzano la nostra identità e amplificano il richiamo turistico, dimostrando come la cultura possa diventare uno strumento concreto di crescita e coesione".

Biglietti per il concerto

I biglietti per l'evento saranno disponibili a partire da sabato 26 luglio, al costo di 20 euro, presso la sede della Pro Loco di San Donato Val di Comino. Saranno inoltre acquistabili tramite i canali social e il sito ufficiale del Comune.

Con il suggestivo scenario di Piazza Cavour a fare da cornice, la serata promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale di alto livello, capace di unire l’arte del Maestro Ughi alla bellezza del borgo laziale. Una combinazione che mira a trasformare San Donato Val di Comino in una meta privilegiata per gli amanti della musica e della cultura.

© Riproduzione riservata