San Valentino, questa è l’occasione per stupire il partner | Consigli e idee LOW COST: il tempo stringe

San Valentino è alle porte, non farti cogliere impreparato. Scopri le idee low cost per celebrare la festa dell’amore.

Questi consigli hanno tutti un effetto batticuore assicurato. Il bello è che non occorre necessariamente sborsare cifre da capogiro per provare a seguirli.

Per la festa degli innamorati quest’anno regala a te e al tuo partner un’esperienza indimenticabile e low budget, che arricchisca il cuore.

Scopri i suggerimenti al bacio per festeggiare l’amore ma senza svuotare il conto corrente.

Ecco dove andare e che cosa fare con la tua dolce metà il 14 febbraio. Sarà un San Valentino da incorniciare.

San Valentino, cosa fare insieme al tuo o alla tua lei senza restare al verde

La Festa degli Innamorati è stata istituita quando Roma è passata al culto cristiano. Prima si usava festeggiare il 15 febbraio, con i Lupercalia, la festa della fertilità nata per omaggiare il dio Fauno. Papa Gelasio I però ritenne che fosse meglio abolire quella festa pagana, piena di riti promiscui e di celebrare invece, il giorno prima, il 14 febbraio, il santo protettore dell’amore, Valentino martire. Di lui si narra che fosse riuscito a mettere pace tra due amanti che avevano litigato donando loro una rosa. Donare una rosa oggi forse potrebbe apparire banale ma il 14 febbraio è una data che non può passare inosservata. Perfino chi non ha una relazione stabile dovrebbe festeggiare il sentimento più antico del mondo.

Purtroppo però non sempre si hanno le idee giuste oppure si trovano spunti che non svuotano il portafogli. A tal proposito abbiamo pensato di raccogliere dei consigli per attività low budget, diverse dalle solite proposte costose. Scopri di cosa si tratta e prendi spunto per il tuo prossimo San Valentino.

Le mete perfette per la Festa degli Innamorati che piacciono al cuore e al portafogli

Chi organizza un weekend fuori città per San Valentino, in genere si dirige in posti come Venezia o addirittura vola fino a Parigi. Esistono però alternative valide e meno costose. Tra le mete ideali c’è un posto unico, con un antico castello fortezza edificato su un lago. Stiamo parlando dello spettacolare Lago di Garda. Si tratta della splendida Sirmione.

In alternativa, il consiglio è di optare per il magico Trentino, la regione italiana con panorami mozzafiato e un’atmosfera romantica di montagna. Se poi la neve non è nel Dna del tuo lui o della tua lei, si può pensare di visitare Ponza. È meno cara di isole come Capri e, soprattutto, è un’idea che rappresenta una soluzione più originale, oltre che low cost.