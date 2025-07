Investimento senza precedenti

Un investimento senza precedenti per la sanità pubblica del basso Lazio. La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al programma di interventi infrastrutturali che include la realizzazione di un nuovo edificio per l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Il progetto prevede un finanziamento di 18,5 milioni di euro, reso possibile grazie a un emendamento alla Finanziaria 2023 presentato dall’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ed ex sindaco di Frosinone.

Il Sindaco di Frosinone

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’approvazione di questo intervento strategico”, ha commentato il sindaco Riccardo Mastrangeli. “Si tratta di risorse economiche importanti che rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio, la sanità pubblica e i cittadini di Frosinone e di tutto il basso Lazio”.

Mastrangeli ha espresso un sentito ringraziamento all'onorevole Ottaviani per l'impegno e la determinazione con cui è stato raggiunto questo risultato. "Il nuovo edificio, moderno ed efficiente, sarà collegato alla struttura ospedaliera esistente e andrà a beneficio dell'intera comunità frusinate e dei cittadini delle province limitrofe".

Un lavoro di squadra tra istituzioni

L'operazione è frutto di una sinergia tra governo, parlamento e amministrazione regionale guidata dal presidente Francesco Rocca. Un contributo significativo è arrivato anche dal senatore Claudio Durigon, dall'onorevole Giovanna Miele e dall'assessore Pasquale Ciacciarelli.

"Come amministrazione comunale, e personalmente in qualità di sindaco e presidente della conferenza sanitaria dei sindaci, assicureremo la massima collaborazione per facilitare ogni fase attuativa del progetto", ha aggiunto Mastrangeli.

Un nuovo capitolo per la sanità del basso Lazio

Il nuovo edificio rappresenterà un elemento cruciale per il potenziamento della rete sanitaria territoriale. Oltre a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni sanitarie, l'intervento contribuirà a garantire standard assistenziali adeguati per i cittadini di Frosinone, del basso Lazio e delle regioni confinanti.

“Questo traguardo è una vittoria in termini di dignità sanitaria”, ha concluso il sindaco. “Permetterà di continuare a offrire assistenza qualificata a un bacino d’utenza che va ben oltre i confini comunali”.

Una risposta concreta ai bisogni del territorio

L’investimento da 18,5 milioni di euro per il “Fabrizio Spaziani” conferma l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle esigenze di un territorio che da tempo attende interventi strutturali significativi. Con la realizzazione del nuovo edificio, l’ospedale di Frosinone si prepara ad affrontare le sfide future con infrastrutture più adeguate e servizi più efficienti.

