Sanità, dal 2025 arriva la svolta per tutti gli italiani | Con questa richiesta, fai visite GRATIS a vita

Una svolta importante nell’ambito della sanità sta per arrivare partire dall’anno nuovo. Visite gratuite presentando solo questa richiesta.

Non è la prima volta che il tema della sanità nel nostro Paese finisce per essere oggetto di discussione da parte del Governo.

Non si può negare che soprattutto in questi ultimi anni, il sistema sanitario abbia subito un indebolimento evidente viste anche le tante risorse che si sono spostate verso il privato. Ma non solo. Molti altri fattori hanno influito negativamente in tale ambito.

Tuttavia, nel nostro Paese, l’obiettivo principale rimane quello di garantire una sanità pubblica che sia accessibile a tutti i cittadini.

Ciò significa che anche chi si trova in difficoltà economica, deve poter ottenere gratuitamente gli stessi livelli di cura e uguale trattamento. Sulla base di questo principio un’importante svolta sta per arrivare proprio con l’anno nuovo.

Importante svolta nell’ambito della sanità

Come riporta inran.it, in questi ultimi giorni è stato approvato Decreto Tariffe, da parte della Conferenza Stato Regioni, dopo un lungo e complicato percorso durato quasi dieci anni.

Si tratta di una cambiamento significativo e concreto che avverrà per la sanità italiana pubblica grazie all’introduzione dei nuovi LEA, ossia i Livelli Essenziali di Assistenza. In cosa consisterà questo decisivo cambiamento? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Cure gratuite a tutti a partire dal prossimo anno, ecco cosa cambierà

A partire da Gennaio 2025, molti cittadini, grazie all’approvazione del Decreto Tariffe, potranno usufruire di assistenza e di cure gratuite per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica, mai aggiornate addirittura dagli anni Novanta. Si tratta di un passo significativo nei confronti dell’assistenza verso i pazienti che necessitano di determinate cure. A poter godere di questo cambiamento saranno oltre 3 mila prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica. Tante anche le novità previste come la consulenza genica, l’adroterapia, l’enteroscopia, la radioterapia stereotassica, l’applicazione di apparecchi acustici. Ma non solo. Ci saranno anche attrezzature domotiche, i sensori di comando, le protesi artificiali e dall’alta tecnologia, fino al riconoscimento vocale e facciale per migliorare la comunicazione di tanti pazienti disabili.

Inoltre, si potranno avere gratis molte prestazioni diagnostiche, come la radioterapia e le terapie biologiche innovative. Anche alcune procedure oculistiche, come la rimozione della cataratta, hanno subito delle modifiche nel tariffario. Circa invece, la PMA, ossia la Procreazione Medicalmente Assistita, saranno stabilite tariffe diverse per tutti i cicli di percorso delle coppie assistite. Diagnosi, monitoraggio, screening, anche per la celiachia e per altre patologie neonatali. Anche chi utilizza protesi artificiali gioverà del nuovo tariffario, tra protesi agli arti inferiori e superiori, ausili per la mobilità, calzature ortopediche e molto altro ancora. Rimangono dubbi per i componenti affetti da autismo, patologie non presa in considerazione dalle nuove regole.