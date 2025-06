Sanità e territorio: Manuel Magliocchetti nuovo segretario generale di Federsanità Lazio

Cambiamenti significativi stanno attraversando il sistema sanitario del Lazio e, in questo contesto, Federsanità Lazio ha annunciato la nomina di Manuel Magliocchetti come nuovo Segretario Generale. Una figura già conosciuta negli ambienti istituzionali e sanitari, che subentra in un momento chiave per la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio. La decisione, condivisa dal presidente Arturo Cavaliere e da tutto il Consiglio Direttivo, segna l’inizio di una nuova fase per l’associazione, che si trova oggi a rafforzare il suo ruolo di connessione tra il mondo della sanità pubblica e quello delle autonomie locali.

Chi è Manuel Magliocchetti

Magliocchetti porta con sé un bagaglio di esperienza consolidata in ambito amministrativo, gestionale e politico-istituzionale. Il suo profilo professionale si è costruito nel tempo grazie a incarichi che lo hanno visto al centro di dinamiche strategiche per la sanità regionale e il governo del territorio. Figura nota per la sua capacità di mediazione e per l'approccio pragmatico, ha mostrato negli anni particolare attenzione ai temi dell'integrazione socio-sanitaria, delle disuguaglianze di accesso alle cure e del coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali.

La sua nomina arriva in un momento in cui le esigenze delle persone e i bisogni dei territori richiedono risposte sempre più coordinate, soprattutto alla luce delle recenti riforme e delle sfide imposte dall'evoluzione demografica e dai nuovi bisogni di salute pubblica.

Federsanità Lazio: un ponte tra enti locali e sistema sanitario

Federsanità è una componente operativa di ANCI – l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – e ha come missione principale quella di promuovere il dialogo tra le aziende sanitarie e ospedaliere, i comuni, le province e gli enti locali. In un sistema come quello del Lazio, che deve rispondere alle necessità di oltre cinque milioni di cittadini, Federsanità svolge un ruolo essenziale nel facilitare l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali.

L'obiettivo non è solo quello di migliorare l'efficienza della rete assistenziale, ma anche di sviluppare modelli innovativi che rispondano in modo concreto e tempestivo ai bisogni reali delle persone, con un'attenzione particolare alla prossimità dei servizi, alla sostenibilità economica e alla partecipazione attiva delle comunità.

Le priorità: innovazione, territorio, integrazione

Con l’arrivo di Magliocchetti, l’associazione punta a rilanciare una visione di welfare territoriale più coerente con le trasformazioni in atto. Questo significa, tra le altre cose, potenziare il lavoro sulle Case di Comunità, sostenere lo sviluppo della sanità digitale, promuovere l’integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli domiciliari e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

Il nuovo Segretario Generale si troverà inoltre a gestire le relazioni con le istituzioni regionali, con l’obiettivo di rafforzare la governance integrata delle politiche socio-sanitarie. Un impegno che richiede visione, competenze trasversali e la capacità di dialogare con attori diversi: dai direttori generali delle ASL ai sindaci, dagli operatori sanitari ai cittadini.

Un incarico che guarda al futuro del sistema sanitario regionale

L’incarico a Magliocchetti è stato accolto con favore anche da diversi rappresentanti del mondo sanitario e delle autonomie locali, che vedono in questa nomina un’opportunità per dare maggiore continuità ai processi di riforma già avviati. In particolare, si attende un rilancio della funzione programmatoria di Federsanità nel contesto del nuovo assetto del PNRR, con investimenti mirati al potenziamento dell’assistenza territoriale e della prevenzione.

La vera sfida sarà quella di coniugare la pianificazione regionale con le esigenze locali, assicurando coerenza e sostenibilità nei modelli di erogazione dei servizi. In questo senso, il ruolo del nuovo Segretario Generale sarà decisivo per definire nuove forme di collaborazione tra enti locali, aziende sanitarie e sistema di welfare.

Una nuova fase per Federsanità Lazio

La nomina di Manuel Magliocchetti arriva in un momento in cui la sanità pubblica sta cercando di ripensare sé stessa, muovendosi verso una maggiore integrazione con il territorio e un ascolto più attento delle comunità. Federsanità Lazio, con il suo nuovo Segretario Generale, si propone quindi come attore centrale in questo processo, con l’ambizione di essere non solo un luogo di rappresentanza, ma anche di progettazione, coordinamento e innovazione.

In un contesto complesso come quello del Lazio, la capacità di fare rete, costruire alleanze e produrre soluzioni condivise può fare la differenza. Ed è proprio su questi elementi che si giocherà la partita della sanità territoriale nei prossimi anni.

© Riproduzione riservata