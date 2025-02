Sanità mentale nel Lazio, raggiunto accordo con la Regione per nuove tariffe

Oltre duecento persone tra associazioni della rete regionale della salute mentale, sanitari, malati e loro famiglie si sono radunati sotto la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo per chiedere più attenzione e fondi per le comunità terapeutiche e socio-riabilitative psichiatriche. Sessantanove strutture accreditate con il sistema sanitario regionale, distribuite tra le dieci Asl del Lazio, rappresentano il fulcro dell’assistenza psichiatrica territoriale e i manifestanti chiedono risposte concrete.

La salute mentale nella regione Lazio

Il direttore regionale Andrea Urbani e quello generale Alessandro Ridolfi incontrano il coordinamento comunità Salute Mentale del Lazio, che include diverse sigle associative e cooperative del settore. Il tavolo di confronto interrotto a luglio viene finalmente riaperto. Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione sui costi e i requisiti delle strutture analoghe in altre regioni, la Regione si impegna a determinare nuove tariffe.

I rappresentanti escono dall’incontro con un accordo verbale che lascia intravedere una soluzione. L’obiettivo è un adeguamento delle tariffe nel più breve tempo possibile, con un orizzonte temporale tra trenta e sessanta giorni. L’impegno delle associazioni è quello di fornire i dati necessari per accelerare il processo. Si discute anche della necessità di potenziare la cura territoriale senza escludere altre modalità terapeutiche. Le risorse terapeutiche e le strutture riabilitative rivestono un ruolo fondamentale per affrontare situazioni di particolare sofferenza psichica. La lotta per una sanità mentale più equa e accessibile nel Lazio prosegue, con la speranza che l’accordo siglato si traduca presto in atti concreti.

