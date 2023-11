Sanremo 2024, Alessia Marcuzzi co-conduttrice per una sera?

(Adnkronos) – Dopo l'annuncio di Marco Mengoni co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, è partita puntuale la girandola di voci sui possibili co-conduttori delle altre 4 serate del festival. Se per la finale è possibile un coinvolgimento sostanzioso di Fiorello, che sarà libero dalla diretta post festival con 'Viva Rai2' (prevista invece per le prime 4 puntate del festival), per le altre sere cominciano a circolare altre ipotesi. Tra queste, il possibile reclutamento di Alessia Marcuzzi, che viene lanciato oggi da Paolo Giordano sul 'Giornale'. Con lei, attualmente impegnata su Rai2 con 'Boomerissima', Amadeus ricreerebbe la coppia che ha fatto grande il Festivalbar negli anni '90. Ma tra i patiti di pronostici sanremesi c'è anche chi ipotizza che Amadeus voglia fare di Sanremo 2024 una festa 'total music': dopo i cantanti in gara coinvolti come presenter dei colleghi in due serate, potrebbero esserci, secondo questa scuola di pensiero, tutti co-conduttori cantanti. In questo caso, i nomi che girano con insistenza, apprende l'Adnkronos, sono quelli di Nina Zilli e Alessandra Amoroso. Per la prima sarebbe un debutto alla coconduzione del festival, per la seconda un debutto totale al festival (fatta eccezione per i duetti con Emma Marrone nella serata delle cover). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata