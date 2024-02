Sanremo 2024, “allarme bomba”: il racconto di Francesco Facchinetti

(Adnkronos) – "Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo". Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain, descrive dal suo profilo Instagram la serata movimentata a Sanremo, con l'allarme che ha fatto scattare l'evacuazione a Villa Nobel, dove era in corso una cena organizzata di Radio Mediaset con centinaia di ospiti, compresi molti cantanti che da domani saranno in gara al Festival. "Adesso siamo saliti sul van -dice Facchinetti in compagnia di Mr Rain mentre fa ritorno in hotel -. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa… Aspettiamo". "Sto tornando a casa a piedi – aggiunge poco dopo-. Per tutti ragazzi che mi stanno chiamando, state tranquilli: non è esplosa nessuna bomba, le persone sono state tutte evacuate. Non è successo niente per fortuna, c'è stata un po' di agitazione ma non è successo nulla". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

