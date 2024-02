Sanremo 2024, Angelina Mango e la classifica a sorpresa – Video

(Adnkronos) – "Non me l'aspettavo. Sono molto contenta". Così Angelina Mango commenta la classifica della prima serata del Festival di Sanremo. Nella top 5 della stampa, infatti, la giovane artista in gara con il brano 'La noia', ha raggiunto il secondo posto, subito dopo Loredana Bertè. "Sono molto contenta dell'esibizione" racconta Angelina che parla di un'emozione fortissima: "piena di gioia, piangevo e ridevo allo stesso tempo. E' stato uno shock ma di quelli molto belli e voglio tornarci". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

