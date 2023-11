Sanremo 2024, annuncio Amadeus da Fiorello a Viva Rai2: “Marco Mengoni coconduttore prima serata”

(Adnkronos) – Marco Mengoni sarà il coconduttore della prima serata di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato nella prima puntata di Viva Rai2, lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2. Centinaia di fan sul lungotevere per il ritorno in diretta, nella nuova location del Foro Italico. Tra gli ospiti della prima puntata, acclamatissimi dalla folla, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e Marco Mengoni, reduce dal trionfo delle prime date europee del tour. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

