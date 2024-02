Sanremo 2024, quarta serata: top e flop di cover e duetti

(Adnkronos) – La quarta serata di Sanremo 2024, dedicata a cover e duetti, tra alti e bassi. I momenti top e flop all'Ariston nella quarta puntata, con tutti i 30 Big in gara per il premio di serata (ma il voto fa media anche in vista della finale di domani). Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni. Ottima performance di Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di 'Sweet dreams' degli Eurythmics. Voci davvero perfette. Premio la Rappresentante di Arisa. Tozzi si perde tozzetti di 'Gloria' nel medley con i The Kolors, Stash prova a supplire ma "questa non è Ibiza!". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata