Sanremo 2024, Rose Villain ad ‘Amici’: scoppia polemica, ecco cosa è successo

(Adnkronos) – Rose Villain presenta il suo nuovo singolo 'Io, me e altri guai' ad 'Amici' e scoppia la polemica. Dopo che Mahmood è stato costretto a cancellare la partecipazione a 'Che Tempo Che Fa' per tenere fede al Regolamento di Sanremo, che impedisce ai cantanti annunciati in gara al Festival 2024 di andare ospiti in trasmissioni che non sono della Rai, in rete non è passata inosservata la presenza dell'artista su Mediaset. Qualcuno, come il magazine Mowmag, paventava l'esclusione della cantante dalla kermesse. Ma il caso è subito rientrato perché in realtà l'intervento di Rose Villain nella trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5 era stato registrato nei giorni precedenti, quando ancora non si sapeva se avrebbe fatto parte del cast di Sanremo 2024. Dunque nessuna violazione del Regolamento per lei.

