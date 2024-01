Sanremo 2024, rumors sui duetti: Negramaro con Malika e Clara con Ivana Spagna

(Adnkronos) – A meno di due settimane dall'inizio di Sanremo 2024, impazzano le voci sugli ospiti che i 30 artisti in gara chiameranno sul palco per la serata del venerdì del festival, dedicata alla cover. Tra le voci più accreditate, a quanto apprende l'Adnkronos, i Negramaro con Malika sulle note di Battisti, probabilmente 'La Canzone del Sole' citata nel brano che la band salentina porta in gara, Clara con Ivana Spagna, Mr. Rain con i Gemelli Diversi, Ghali dovrebbe cantare 'L'Italiano' di Toto Cutugno ma sull'ospite ancora c'è indecisione, i Bnkr 44 con Nada, Irama con Riccardo Cocciante con un brano di quest'ultimo, i The Kolors con Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, Alessandra Amoroso con i conterranei Boomdabash, Maninni con Ermal Meta, Loredana Bertè con Venerus, Annalisa con La Rappresentante di Lista, Emma con Bresh, Geolier con Gigi D'Alessio, Gué e Luché, Il tre con Fabrizio Moro, Gazzelle con Fulminacci, Fred De Palma con Eiffel 65. Il puzzle delle 30 performance si va via via componendo anche se all'appello mancano in diversi e soprattutto molti dei titoli delle cover, che in molti casi saranno brani o medley dell'artista ospite. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

