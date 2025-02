Sanremo 2025, come è andata la prima serata: top e flop

Il sipario si alza sulla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana e l’Ariston diventa ancora una volta il centro della musica e dello spettacolo italiano. Tra performance emozionanti e momenti surreali, la prima serata regala al pubblico commozione, ironia e qualche inciampo tecnico.

I MOMENTI TOP

Il Festival dell’imprevedibile

Il primo grande colpo di scena arriva prima ancora delle performance musicali: salta l’audio. Un attimo di panico in regia, un attimo di genialità nel marketing. Qualcuno suggerisce che si tratti di una forma di promozione subliminale, altri si limitano a ricordare che a Sanremo l’imprevisto è parte dello show.

La Benedizione Papale

Papa Francesco si fa spazio tra le stelle del festival con un videomessaggio di pace. Coincidenza o meno, la sua apparizione segue di poco quella di Achille Lauro, che per l’occasione ha abbandonato i look sacrileghi per un più sobrio completo da maggiordomo. Se il FantaSanremo introducesse un ‘bonus Papa’, Giorgia, che si esibisce subito dopo, potrebbe vincere non solo il festival ma anche l’immaginario Fantafestival.

Jovanotti, dolce e pericoloso

Lo show di Jovanotti è elettrico, letteralmente. Vestito d’oro, un’apparizione quasi mistica, si scatena sul palco. Una signora in platea, convinta che sia un Ferrero Rocher umano, cerca di scartarlo con insistenza. L’intervento del bodyguard Ambrogio – che forse nella vita è stato anche maggiordomo – evita il peggio.

Ormoni in delirio e il fenomeno Olly Fans

Dopo il primo picco ormonale della serata con Rkomi a torso nudo, le spettatrici più scatenate si infiammano al passaggio di Federico Olivieri. Il rugbista prestato alla musica diventa la nuova ossessione e nasce la comitiva delle ‘Olly Fans’. Un fenomeno che nemmeno i social hanno il tempo di elaborare prima di essere travolti da meme e fan club improvvisati.

L’imprevedibile efficienza di Conti

Sanremo e puntualità non vanno d’accordo, si sa. Ma Carlo Conti smentisce ogni previsione e conduce con un ritmo serrato. Alle 00:50 va in onda la pubblicità alle 00:50, fatto senza precedenti. Conti diventa ufficialmente il velocista dell’Ariston e un inviato della sala stampa, in preda all’emozione, si commuove per i preziosi minuti di sonno guadagnati.

I FLOP DELLA SERATA

Troppa luce, troppa poca vita

Sarà l’incarnato da maestro di sci di Carlo Conti o un’eccessiva taratura delle luci di scena, ma i protagonisti della serata appaiono inspiegabilmente pallidi. L’ingresso di Noemi sul palco fa scattare un allarme tra gli spettatori: qualcuno chiama l’ambulanza. Nulla di grave, solo un gioco di luci non proprio lusinghiero.

Rose Villain e il colore della discordia

Quando Rose Villain sale sul palco con capelli azzurri e abito rosso, l’armocromista di Elly Schlein va in tilt. Un’estetica troppo audace per i palati raffinati della politica, ma a Sanremo si sa, si osa. E lei incassa comunque dieci punti al FantaSanremo grazie al bonus serata per il vestito rosso.

Il bar dell’Ariston e il dramma del giornalista

Il ritmo incalzante della serata punisce chi osa distrarsi. Un collega della sala stampa, fidandosi dell’esperienza accumulata negli anni di sforamenti epici, si concede una pausa di dieci minuti per un gin tonic. Quando torna, il festival ha bruciato la scaletta: Lauro, Papa, Noa, Giorgia e Jovanotti sono già storia. In lacrime, straccia la tessera dell’ordine.

Tony Effe e l’effetto ‘Omino Bianco’

Tony Effe tenta di ripulire la sua immagine e si presenta con il volto privo di tatuaggi, impeccabile in un completo doppiopetto bianco. Ma la pulizia ha un limite: sulle mani le scritte non si cancellano, e così opta per dei guanti rossi. Il risultato? Un look da ‘Omino Bianco’ con una spruzzata di teatralità. Fiorella Mannoia, davanti alla TV, ha un mancamento.

Sanremo 2025 parte in quarta con una serata che mescola momenti di pura comicità involontaria e grandi emozioni. L’Ariston si conferma una fucina di imprevisti e sorprese, mentre Carlo Conti si guadagna il titolo di maratoneta del festival.

