Sanremo 2025, lo show di Benigni e la magia dei duetti: trionfano Giorgia e Annalisa

Sanremo ha la sua notte delle cover, quella che trasforma il Festival in un concerto-evento capace di far ballare l’Ariston, commuovere il pubblico e regalare duetti inediti tra generazioni e generi musicali. La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è stata un viaggio tra musica, ironia e momenti iconici, impreziosita dalla presenza di Roberto Benigni, che ha acceso il palco con la sua satira pungente e il suo spirito travolgente.

Sul fronte musicale, il duetto vincente è stato quello tra Giorgia e Annalisa, che con la loro interpretazione intensa di Skyfall di Adele hanno conquistato giurie e pubblico, ma la serata ha riservato tanti altri momenti da incorniciare: da Mahmood, padrone assoluto della scena in rosso fuoco, alla sorpresa di Topo Gigio che ha stregato l’Ariston, passando per i problemi tecnici che hanno funestato l’esibizione di Bresh e Cristiano De André.

Benigni mattatore: Sanremo, politica e ironia irresistibile

L’apertura della serata è affidata a Roberto Benigni, tornato all’Ariston come solo lui sa fare: da mattatore assoluto, capace di mischiare comicità e riflessione. “Non parliamo di politica, che la situazione è tesa. Ho incontrato Marcella Bella, le ho detto: ‘Bella, ciao’, è successo un casino!”, scherza Benigni, prima di lanciarsi in una serie di battute che toccano l’attualità italiana e internazionale, senza risparmiare nessuno, da Elon Musk a Donald Trump.

Il regista e attore toscano si concede anche un siparietto con Carlo Conti, cantando insieme a lui l’Inno del Corpo Sciolto, e fa divertire tutti con il suo incontro con Tony Effe: “Gli ho detto: ‘Sono Roberto B, sto andando da Carlo C…’, e lui mi fa: ‘Prestame ‘na collana’!“.

Ma il momento più emozionante arriva alla fine del suo intervento, quando Benigni si lascia andare a parole di grande stima per Sergio Mattarella: “Siamo orgogliosi di essere rappresentati nel mondo da un uomo come lui, per la sua dignità e umanità”. Un omaggio che il pubblico dell’Ariston accoglie con una standing ovation.

Geppi Cucciari, ironia tagliente e show a 360°

La serata prosegue sotto il segno dell’ironia con Geppi Cucciari, che affianca Conti alla conduzione e regala momenti esilaranti, prendendo in giro il sistema di voto del Festival: “Per riflettere la situazione del Paese, il voto della stampa non conta assolutamente niente”. Poi, si lancia nella sua personale teoria sul codice vincente per Sanremo: “Il codice decisivo è il codice Iban”.

Duetti tra emozione e follia: da Topo Gigio a Rocco Hunt, dalla magia di Giorgia e Annalisa al bacio Kekko-Renga

Sanremo è sempre stato lo spazio delle sorprese, e questa serata ne ha regalate in abbondanza. Lucio Corsi ha stupito tutti portando sul palco Topo Gigio, in un’esibizione surreale e incantevole sulle note di Nel blu dipinto di blu. Il risultato? Secondo posto nella classifica della serata, alle spalle solo di Giorgia e Annalisa.

Il momento più emozionante, però, arriva con Rocco Hunt e Clementino, che rendono omaggio a Pino Daniele con Yes, I know my way, mentre la platea dell’Ariston si alza in piedi e Caterina Balivo si commuove in prima fila.

E poi arriva il Fantasanremo a sconvolgere la serata: Kekko dei Modà e Francesco Renga si baciano dopo la loro esibizione sulle note di Angelo, scatenando ovazioni e divertimento. L’obiettivo? Strappare punti preziosi al Fantasanremo, perché tutto fa gioco a Sanremo!

Mahmood infiamma il palco, mentre Gianni Bella emoziona dalla platea

Sul fronte delle esibizioni, uno dei momenti più iconici lo regala Mahmood, che con un medley esplosivo di Nlda Intro/Bakugo/Ra Ta Ta/Soldi/Kobra/Tuta Gold incendia l’Ariston, conquistando tutti con voce, ritmo e presenza scenica impeccabile.

L’altro momento toccante è il ritorno in pubblico di Gianni Bella, seduto in platea per assistere alla performance della sorella Marcella Bella, che gli dedica L’emozione non ha voce. Il pubblico applaude commosso un grande autore che torna sotto i riflettori dopo anni di difficoltà.

Problemi tecnici e fuori programma: Bresh e De André, Achille Lauro e il guasto in diretta

Non è Sanremo senza qualche intoppo tecnico: la performance di Bresh e Cristiano De André, che omaggiano Fabrizio De André con Creuza de ma, viene interrotta due volte per guasti ai microfoni. Alla fine, la produzione concede loro di ripetere l’esibizione, tra l’emozione del pubblico.

A sorpresa, spunta anche un fuori programma romantico: Achille Lauro, dopo il suo duetto con Elodie, si lancia in una dedica canora a sorpresa per la cantante, intonando un frammento di Ancora nel giorno di San Valentino.

Classifica finale della serata

Alla fine della maratona di duetti, è Giorgia e Annalisa con Skyfall di Adele a vincere la serata.

Ecco il podio e il resto della classifica della serata delle cover:

1️⃣ Giorgia e Annalisa – Skyfall (Adele)

2️⃣ Lucio Corsi e Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

3️⃣ Fedez e Marco Masini – Bella Stronza (Marco Masini)

4️⃣ Olly e Goran Bregovic – Il Pescatore (Fabrizio De André)

5️⃣ Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

6️⃣ Irama e Arisa – Say something (A Great Big World & Christina Aguilera)

7️⃣ Rocco Hunt e Clementino – Yes, I know (Pino Daniele)

8️⃣ Elodie e Achille Lauro – A mano a mano/Folle città

9️⃣ Clara e Il Volo – The Sound of Silence (Simon & Garfunkel)

🔟 The Kolors e Sal Da Vinci – Rossetto e caffè

Un Sanremo che diverte, commuove e lascia il segno

Sanremo 2025 si avvicina alla finale di oggi con una quarta serata che ha dimostrato, ancora una volta, la forza evocativa della musica e dello spettacolo. Standing ovation, momenti di pura emozione, risate e colpi di scena. Ora, lo sguardo è tutto puntato sulla finalissima di questa sera: chi alzerà il Leone d’Oro?

© Riproduzione riservata