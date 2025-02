Sanremo 2025, top e flop della seconda serata: lapsus e stravaganze

Sanremo, seconda serata. Siamo ormai nel vivo del festival, quel momento in cui il pubblico inizia a riconoscere le canzoni (o almeno il ritornello) e gli addetti ai lavori cominciano a chiedersi perché abbiano scelto questa carriera. Amadeus non c’è, Carlo Conti invece sì, e segue la scaletta con una precisione svizzera che fa sembrare Pippo Baudo un anarchico della diretta.

Come ogni grande serata festivaliera, il palco dell’Ariston è stato teatro di emozioni vere, scivoloni epocali, look che resteranno negli annali (per ragioni discutibili) e soprattutto grande musica. E se la musica è protagonista, il contorno è il solito teatro di picchi e picchiati, di suoni e suonati.

TOP: QUANDO SANREMO È SANREMO (O QUASI)

Damiano David e l’omaggio a Lucio Dalla

A Sanremo c’è una regola non scritta: se vuoi fare colpo, omaggia un mostro sacro. Damiano David dei Måneskin lo sa e porta sul palco Felicità di Lucio Dalla. Emozione pura, anche se a sorpresa la giuria del premio miglior testo di Sanremo decide di togliere 25 punti a tutti i cantanti in gara. Decisione misteriosa, forse un segnale divino per riequilibrare il karma della kermesse.

Conti e la puntualità svizzera

Se Baudo negli anni ’90 si prendeva libertà sulla scaletta come un DJ in un club alle 4 di mattina, Carlo Conti è il nuovo orologio atomico di Sanremo. Alle 22:30 ha già vendicato almeno 20 sforamenti del passato. Se continua così, il Festival 2026 finirà prima di iniziare. I rumor dicono che presto verrà inaugurata una sua statua in sala stampa, scolpita direttamente nel granito della puntualità.

Bianca Balti: una regina sul palco

Il vero momento storico della serata lo regala Bianca Balti. La supermodella sale sul palco senza nascondere i segni della sua lotta contro il cancro alle ovaie, con una forza e un’eleganza che surclassano qualsiasi vestito di alta moda. Un messaggio potente, una bellezza che va oltre l’apparenza. Cristiano Malgioglio, che vive di glitter e scenografie, deve solo inchinarsi: Bianca è più glamour di te, caro Malgy.

FLOP: TRA LAPSUS, LOOK E SCENE DA STRISCIA LA NOTIZIA

La lotta delle Nuove Proposte (e delle tinte improbabili)

Il duello per un posto in finale tra le Nuove Proposte regala look e momenti che rimarranno nella memoria per motivi sbagliati. Alex Wyse si presenta con un outfit rosso e celeste che lascia perplessi: omaggio alla pasticceria napoletana o strategia segreta per il FantaSanremo? Nel dubbio, qualcuno suggerisce l’esistenza di un “bonus burino” nascosto nel regolamento.

Le sfidanti Vale LP e Lil Jolie, invece, adottano un look “Grande Depressione”, ma si riscattano con il messaggio forte della campagna contro la violenza sulle donne: “Se io non voglio, tu non puoi”. Un Sanremo che sa essere frivolo e importante nella stessa serata.

Damiano David versione pirata chic

Seconda apparizione della serata per Damiano, che questa volta sembra uscito da un crossover tra Pirati dei Caraibi e la boutique Bulgari. Indossa una collana che vale quanto un trilocale a Venezia, ma finalmente riporta i fiori sul palco. Dimenticati nel restyling dell’edizione, fanno il loro ingresso in scena circondando l’artista come una mistica aurea floreale. Una signora in prima fila, temendo un remake del “Blanco-gate” dello scorso anno, grida un “Noooooo!” preventivo. Per fortuna, i monitor funzionano.

Malgioglio vs. la lingua italiana

La comicità involontaria della serata è regalata ancora una volta da Cristiano Malgioglio, che con la sua consueta eleganza linguistica decide di regalare al pubblico un nuovo errore lessicale: “intipentente”. A questo punto si sospetta che lo faccia apposta.

Ma non è l’unico massacro linguistico della serata: il nome di Rkomi diventa ufficialmente il più storpiato del Festival. Dopo “Ricomi” pronunciato da Alessandra Celentano al Dopofestival, Malgioglio rilancia con un sorprendente “Er Komi”, confermando che se non hai un nome strano a Sanremo non sei nessuno.

Nel dietro le quinte, il manager dell’artista si sfoga: “Ma non ti potevi chiamare come gli altri? Ernia, Cranio Randagio, Cane Secco, Ketama126!”. E in effetti, un punto ce l’ha.

LA MACCHINA DI SANREMO NON SI FERMA

La seconda serata del Festival di Sanremo ha regalato momenti di spettacolo, gaffe imperdibili e tanta, tanta moda discutibile. Conti guida la nave con la precisione di un chirurgo, Malgioglio crea involontariamente tormentoni linguistici e Bianca Balti scrive una pagina importante di consapevolezza e forza.

Il Festival è solo a metà strada, ma già sappiamo una cosa: Sanremo è sempre Sanremo, nel bene e nel male. E con un po’ di fortuna, magari qualcuno imparerà a pronunciare “Rkomi” prima della finale.

