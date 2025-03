Santa Marinella, Giornate FAI di Primavera: un viaggio nella storia a Castrum Novum

Il bel tempo accende l’interesse per il sito archeologico sul litorale romano

Oggi, domenica 23 marzo 2025, la splendida cornice del sito archeologico di Castrum Novum, situato a Santa Marinella (Roma), si anima di visitatori attratti dalle Giornate FAI di Primavera. Complice una giornata serena e mite, centinaia di persone si stanno riversando nell’area per scoprire uno dei gioielli storici più suggestivi del litorale laziale. Le visite proseguiranno fino alle ore 18:00, offrendo l’opportunità di esplorare un luogo in cui storia e natura si fondono armoniosamente.

Castrum Novum: un antico avamposto romano

Castrum Novum rappresenta uno dei più significativi esempi di insediamento romano sulla costa tirrenica. Fondato intorno al III secolo a.C., il sito nacque come colonia militare per proteggere l’entroterra dalle incursioni dei pirati e garantire il controllo delle rotte commerciali marittime. Oggi, grazie alla preziosa opera di valorizzazione della Fondazione FAI e alla collaborazione con archeologi e volontari locali, il sito è stato riportato alla luce in tutta la sua straordinaria bellezza.

Le strutture che emergono tra la vegetazione mediterranea raccontano una storia fatta di conquiste e cultura: dalle mura difensive ai resti delle abitazioni, fino all’area sacra dedicata alle divinità romane. Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, accompagnato dalle spiegazioni appassionate dei volontari FAI, pronti a guidare i visitatori tra i segreti dell’antica Roma.

Un successo annunciato: la partecipazione alle Giornate FAI

Il successo delle Giornate FAI di Primavera è stato annunciato fin dai primi momenti della giornata. Le famiglie, i gruppi di amici e i visitatori singoli si sono riversati a Castrum Novum per vivere un’esperienza che unisce storia, cultura e natura. Molti hanno approfittato della piacevole passeggiata tra gli ulivi e le querce che circondano l’area archeologica, regalando uno spettacolo naturale che si sposa perfettamente con il fascino delle antiche rovine.

“La partecipazione è straordinaria e dimostra quanto i cittadini siano affezionati al patrimonio storico del nostro territorio”, ha dichiarato il responsabile FAI della zona, soddisfatto dell’entusiasmo mostrato dai visitatori.

Le meraviglie di Santa Marinella: mare e archeologia

Non solo Castrum Novum: le Giornate FAI di Primavera offrono l’opportunità di scoprire anche altri luoghi di interesse nella zona di Santa Marinella. Dalla suggestiva Villa Romana delle Grottacce ai panorami mozzafiato lungo la costa, i visitatori possono godere di un’intera giornata immersi nel patrimonio culturale e naturale della regione.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare fino al termine delle visite, previsto per le ore 18:00, ricordando l’importanza del contributo volontario per sostenere il FAI e la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio.

Il valore della partecipazione

Le Giornate FAI di Primavera sono un’occasione per scoprire luoghi spesso chiusi al pubblico, e rappresentano un gesto concreto di amore e rispetto per la nostra storia. Ogni partecipazione contribuisce a sostenere la missione della Fondazione: preservare e valorizzare i tesori artistici e naturali italiani, affinché continuino a emozionare e ispirare le generazioni future.

Una giornata indimenticabile a Santa Marinella, dunque, dove il bel tempo e l’entusiasmo dei visitatori si sono intrecciate in un racconto fatto di storia, cultura e meraviglia.

