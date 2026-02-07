Santa Marinella, il centrodestra punta su Mariarosaria Rossi: la candidatura divide Forza Italia a tre mesi dal voto

Santa Marinella entra ufficialmente in modalità elettorale con un nome capace di cambiare i rapporti di forza nel centrodestra: Mariarosaria Rossi, ex senatrice e figura storicamente legata a Forza Italia, indicata da Noi Moderati come candidata sindaca per le elezioni previste entro fine maggio 2026, dopo la caduta dell’amministrazione guidata da Pietro Tidei. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La corsa al sindaco di Santa Marinella e il “fattore Rossi” che cambia gli equilibri

L’indiscrezione, anticipata da Il Fatto Quotidiano e ripresa nelle ultime ore anche dalla stampa locale e nazionale, ha fatto rapidamente salire la temperatura politica: Rossi è la carta su cui Noi Moderati dichiara di voler puntare, ma l’effetto immediato è un centrodestra in fermento, con Forza Italia che si ritrova a gestire distinguo e resistenze interne proprio mentre servirebbe una linea compatta.

Il punto è politico prima ancora che personale: la candidatura di un profilo "nazionale", con una storia riconoscibile e un'identità marcata, può diventare una leva per accelerare l'accordo, oppure un detonatore che allontana la sintesi, soprattutto se una parte della coalizione ritiene che il territorio debba esprimere un nome più radicato nel tessuto cittadino.

Elezioni comunali a maggio 2026 dopo il dopo-Tidei: commissario e ricorsi sullo sfondo

Il voto di primavera arriva dopo settimane turbolente: l’amministrazione Tidei è caduta con le dimissioni contestuali di nove consiglieri e l’avvio della fase commissariale che porterà il Comune alle urne, con la finestra di maggio 2026 indicata come riferimento.

Nel quadro generale pesa anche il contenzioso amministrativo: nelle scorse settimane è emersa la notizia di un ricorso collegato alla decadenza, con udienze e passaggi ancora in agenda, elemento che aggiunge rumore di fondo a una campagna che, nei fatti, è già partita.

Centrodestra diviso: Forza Italia aveva un piano su Fiorelli, ora tutto si riapre

Prima dell'uscita del nome di Rossi, nel perimetro del centrodestra circolava con insistenza l'ipotesi Domenico Fiorelli, già candidato in passato e già sconfitto proprio da Tidei. Un'opzione che, pur non avendo chiuso tutte le partite interne, sembrava andare verso un consolidamento. L'arrivo della proposta di Noi Moderati ha però rimesso ogni carta sul tavolo e, per molti, ha creato un problema di metodo: chi decide davvero il candidato e con quale percorso.

Qui si innesta la frizione maggiore: Forza Italia rivendica il valore dell’esperienza amministrativa maturata sul territorio e, al tempo stesso, dichiara apertura al dialogo sul programma e al coinvolgimento delle realtà civiche locali. Una formula che, letta politicamente, significa: sì al confronto, ma senza imposizioni calate dall’alto.

Il profilo di Mariarosaria Rossi: notorietà nazionale e un passato che torna nel dibattito

Mariarosaria Rossi non è un volto qualsiasi: ex senatrice di Forza Italia, presenza nota anche sul litorale romano per legami e frequentazioni estive nell’area di Santa Severa, porta con sé un mix di notorietà e polarizzazione. Nel dibattito pubblico riaffiora anche il riferimento ai procedimenti giudiziari collegati alle cene di Arcore: vicende finite senza condanne per gli imputati e con passaggi che, per Rossi, si sono chiusi con la prescrizione dell’accusa contestata. È un capitolo che i sostenitori definiscono “archiviato” politicamente, ma che gli avversari potrebbero usare come clava comunicativa in campagna.

Lega e alleati chiedono una candidatura condivisa: “Serve un cammino comune”

Se Noi Moderati mette il nome e Forza Italia valuta, la Lega richiama la necessità di un percorso unitario e di una candidatura condivisa, capace di tenere insieme partiti e liste civiche presenti sul territorio. È il messaggio emerso anche negli incontri provinciali e nelle note congiunte firmate, fra gli altri, da Marco Silvestroni e Alessandro Battilocchio (oltre ad Angelo Valeriani e Paolo Toppi), che fotografano un confronto ancora aperto.

Dietro le parole c’è una realtà concreta: Santa Marinella è una città dove i blocchi elettorali si muovono anche su reti personali, associazioni, comitati e gruppi civici. Senza un perimetro largo, un candidato rischia di diventare forte “sulla carta” e fragile nella capacità di costruire consenso reale.

Motivazioni e conseguenze: perché l’accordo può decidersi sul programma, non solo sul nome

La partita, ora, si gioca su due piani. Il primo è la leadership: chi guida la coalizione e con quale mandato. Il secondo è la credibilità amministrativa: un programma che parli di servizi, decoro urbano, litorale, turismo, manutenzioni, rapporti con Roma e Città metropolitana, gestione delle stagioni estive e sicurezza urbana.

La conseguenza immediata dello stallo è il tempo: “fine maggio” non è lontana e ogni settimana persa amplia il vantaggio di chi si muove già con una narrazione chiara. Se il centrodestra non trova rapidamente la quadra, il rischio è arrivare al voto con un candidato percepito come frutto di mediazioni faticose, e non di una scelta politica netta.

Le reazioni locali e il prossimo passaggio: vertici provinciali e tavolo civico

Nelle prossime settimane il confronto passerà dai comunicati ai tavoli: i vertici provinciali dovranno tradurre le posizioni in un atto politico definitivo, mentre sul piano cittadino crescerà il peso delle realtà civiche, decisive per fare massa critica e, soprattutto, per dare una squadra credibile al nome che verrà scelto.

Se Mariarosaria Rossi diventerà davvero la candidata unitaria, lo diranno i prossimi incontri. Per ora, un dato è certo: a Santa Marinella la campagna elettorale si è accesa di colpo, e il centrodestra deve decidere se trasformare un nome forte in una candidatura condivisa oppure in un motivo di frattura.