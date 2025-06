Santa Marinella, quattro arresti per violenza sessuale di gruppo: la notte dell’orrore sulla via Aurelia

Un’aggressione brutale in una notte qualsiasi

Accade tutto in poche ore, ma le conseguenze si portano dietro il peso di una violenza difficile da misurare. È notte fonda tra il 10 e l'11 maggio, lungo il tratto dell'Aurelia tra Ladispoli e Santa Marinella, quando si consuma un'aggressione che oggi ha portato all'arresto di quattro uomini: tre condotti in carcere e uno ai domiciliari.

La vittima è una donna, giovane, che si trovava a bordo di un’auto, nel sedile posteriore, tra due degli indagati. Secondo le ricostruzioni investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, in quel tragitto, con la vettura in movimento, sarebbe stata costretta con la forza a subire atti sessuali non consenzienti, mentre uno degli uomini continuava a guidare, impedendole ogni via di fuga.

Il ruolo degli indagati e il contesto di vulnerabilità

Le misure cautelari sono state emesse dal Gip del Tribunale di Civitavecchia dopo giorni di accertamenti condotti dai Carabinieri della stazione di Santa Marinella. La ricostruzione parla di un'azione concertata e coordinata tra i quattro uomini, in cui la vittima, in evidente stato di vulnerabilità, è stata non solo aggredita fisicamente e sessualmente, ma anche minacciata, picchiata, lasciata con lesioni che i referti medici hanno reso inequivocabili: frattura delle ossa nasali, una costola rotta, ecchimosi multiple e venti giorni di prognosi.

Il quadro emerso non è solo quello di un'aggressione improvvisa, ma di una dinamica pensata, eseguita senza remore, dove la volontà della vittima è stata sistematicamente annientata. L'elemento inquietante, che ha inciso sull'adozione delle misure restrittive, è proprio l'interazione tra i partecipanti: ognuno con un ruolo preciso, dall'immobilizzazione alla guida dell'auto per impedire la fuga, con una lucida determinazione che ha aggravato il quadro accusatorio.

Le indagini e la centralità del supporto alla vittima

Gli investigatori parlano di gravi elementi indiziari già raccolti, ma la Procura specifica che le indagini sono tuttora in corso, anche per individuare eventuali altre responsabilità o analoghi episodi non ancora emersi. La donna, che ha trovato la forza di denunciare l’accaduto nonostante il trauma subito, è seguita da un team di supporto psicologico e sanitario. In parallelo, gli inquirenti lavorano per garantirle protezione e assistenza, affinché la sua sicurezza e dignità non siano ulteriormente compromesse.

Il rispetto della presunzione di innocenza

Sul piano giuridico, va ricordato che ci si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: i quattro uomini sono indagati, ma la loro posizione potrà dirsi accertata solo in presenza di una sentenza definitiva. Tuttavia, il provvedimento restrittivo conferma che i magistrati hanno ravvisato un rischio concreto di reiterazione del reato e una fondata gravità degli indizi.

