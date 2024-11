Santa Marinella, tre 15enni italiani fermati dopo aver svaligiato un’abitazione nel centro cittadino

I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, unitamente ai militari della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso in flagranza di reato, tre minorenni italiani, gravemente indiziati di aver svaligiato un’abitazione nel centro cittadino.

In particolare, un uomo, rientrando a casa, ha notato la porta d’ingresso aperta e con la serratura forzata. Poco dopo, ha visto in strada i tre minori mentre si davano alla fuga. Grazie alla pronta segnalazione al 112 e alle dettagliate descrizioni fornite ai Carabinieri, i militari sono riusciti a rintracciare e a fermare i tre 15enni, trovandoli ancora in possesso della refurtiva e di un “piede di porco” utilizzato per introdursi nell’appartamento.

Una volta bloccati, i militari li hanno accompagnati in caserma e affidati ai rispettivi congiunti.

Un segnale importante quello che i Carabinieri hanno fornito alla cittadinanza, garantendo una risposta sempre più attiva alle necessità di sicurezza invocate dal territorio. Resta comunque ferma l’importanza di segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone, nonché di denunciare ogni episodio accaduto.