Santa Palomba, 55enne investita e colpita con una mazza: arrestati una 34enne e il padre

L'incontro fissato in strada, nel tardo pomeriggio, doveva essere un chiarimento. In pochi istanti, invece, si è trasformato in un'aggressione di una ferocia rara: una donna di 55 anni è stata colpita ripetutamente con una mazza e poi investita più volte con un'auto, fino a restare a terra in condizioni gravissime. È successo lunedì, intorno alle 18, in via dei Papiri, nella zona delle case popolari verso Santa Palomba, quadrante sud di Roma, al confine con Pomezia e Ardea. Per l'episodio la Polizia ha arrestato una vicina di casa, 34 anni, e il padre di lei, 72enne: per entrambi l'accusa è tentato omicidio.

L’agguato in via dei Papiri e la lite degenerata in violenza

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, la 55enne si era data appuntamento con la vicina, ma l'arrivo della 34enne insieme al padre avrebbe cambiato subito il clima del confronto. Urla, insulti, il corpo a corpo: poi l'escalation. L'uomo avrebbe impugnato una mazza, colpendo la donna alla testa e al corpo, mentre la 34enne, sempre stando agli elementi raccolti finora, l'avrebbe investita e trascinata sull'asfalto con l'auto, ripetendo la manovra più volte. Una dinamica che, se confermata in ogni passaggio, chiarisce perché gli inquirenti parlino di un'azione non episodica ma insistita, con colpi e movimenti che hanno prolungato l'aggressione.

I soccorsi dei residenti e la corsa in ospedale: condizioni disperate

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti, richiamati dalle grida. Quando i sanitari sono arrivati, la donna era riversa a terra con un grave trauma cranico e lesioni compatibili con i colpi subiti. Il 118 l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale dei Castelli, poi nella notte è stato disposto il trasferimento in terapia intensiva al Policlinico Tor Vergata, dove la 55enne risulta tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Indagini del Commissariato Eur-Esposizione e arresti: contestato il tentato omicidio

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia Eur-Esposizione, che hanno avviato i rilievi e la raccolta delle testimonianze, ricostruendo i passaggi principali dell’accaduto. A poche ore dall’aggressione, la 34enne e il padre 72enne sono stati fermati e poi arrestati: l’ipotesi di reato contestata è concorso in tentato omicidio. Ora la posizione dei due indagati passerà al vaglio dell’autorità giudiziaria, con i consueti passaggi di convalida e interrogatorio.

Il possibile movente: rancori di vicinato e rapporti deteriorati

Il nodo, come spesso accade nelle storie nate dentro spazi ravvicinati, è capire cosa abbia alimentato l’astio. Gli inquirenti parlano di rancori personali maturati nel tempo, dissapori che avrebbero incrostato i rapporti di vicinato fino a rendere “normale” un linguaggio aggressivo e minaccioso.

In questa fase, però, il movente resta un tassello da definire con precisione: serve capire se ci siano stati precedenti litigi segnalati, eventuali esposti, interventi già richiesti alle forze dell’ordine, o se tutto sia rimasto confinato in tensioni quotidiane mai formalizzate. La scelta del luogo e dell’orario — una strada interna, nel tardo pomeriggio, quando molte persone rientrano — è un dettaglio che gli investigatori valuteranno per stabilire se l’incontro sia stato davvero organizzato per “chiarire” o per mettere la vittima in condizione di non potersi sottrarre.

Le reazioni nel quartiere: paura, richieste di controlli, attenzione sul territorio

L’aggressione ha riacceso l’attenzione su un’area che, a detta delle stesse forze dell’ordine, negli anni è stata già interessata da interventi anticrimine e attività di controllo.

Nei palazzi e nelle strade attorno a via dei Papiri, la reazione è una miscela di incredulità e timore: chi ha sentito le urla, chi ha visto il corpo a terra, chi ha provato a prestare aiuto racconta di minuti concitati, difficili da dimenticare. In queste situazioni la domanda che circola di più non è solo “come è potuto accadere”, ma anche “che cosa si poteva cogliere prima”. Per questo, insieme alla solidarietà alla vittima e ai familiari, torna la richiesta di un presidio più visibile, pattugliamenti, interventi rapidi ai primi segnali di conflitti degenerativi.

Cosa succede adesso: verifiche, riscontri e quadro giudiziario

Le prossime ore saranno decisive su due piani: clinico e investigativo. Da un lato, i medici monitorano condizioni della 55enne, con la cautela che impone una prognosi riservata in terapia intensiva. Dall’altro, la Polizia consolida la ricostruzione: riscontri sulle testimonianze, eventuali immagini di videosorveglianza se presenti nell’area, verifiche tecniche sul veicolo e sugli oggetti utilizzati, oltre alla definizione puntuale delle responsabilità di ciascun indagato.

È in questo passaggio che la procura potrà valutare eventuali aggravanti, sempre sulla base di elementi oggettivi e accertamenti: il numero dei colpi, la ripetizione delle manovre d’investimento, il ruolo del padre e quello della figlia, e l’eventuale premeditazione. Tutti aspetti che, se confermati, incidono sulla qualificazione giuridica e sul futuro percorso processuale.