Santanchè: “Non partecipo a processo mediatico, mi difenderò in tribunale”

(Adnkronos) – "Quello che dovevo dire l'ho detto in Senato. Non partecipo al processo mediatico". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine dell’incontro 'Un'altra Europa da conservare' al Palazzo Pirelli di Milano, avvertendo i giornalisti "che risponderò solo a domande inerenti al convegno". Ai cronisti che la incalzavano, Santanchè ha replicato: "Io non ho nessun silenzio, ho già risposto”.

Santanché indagata con la sorella e il compagno

"La notizia è che ad oggi non ho ancora ricevuto avviso di garanzia" ha poi ribadito, aggiungendo: "Come tutti i cittadini mi difendo nei tribunali dove peraltro le cose stanno andando, come voi sapete, bene".

