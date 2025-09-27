Sant’Andrea: diagnosi tumorali all’avanguardia con l’Intelligenza Artificiale

A Roma, l’ospedale Sant’Andrea sta segnando un passo importante nella diagnosi e trattamento del cancro grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA). Questo metodo innovativo si basa su una piattaforma digitale avanzata che collega radiologia e anatomia patologica, facilitando una diagnosi tempestiva e accurata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un nuovo capitolo nella cura oncologica

Il recente accordo siglato con GE HealthCare e Tribun Health mira a rivoluzionare la gestione delle patologie tumorali. L’obiettivo è di ridurre i tempi di identificazione delle malattie e migliorare il coordinamento tra specialisti per ottimizzare le cure. L’introduzione di questo sistema rende possibile un accesso immediato ai dati clinici, migliorando significativamente gli esiti per i pazienti.

Investimenti e innovazione nella cura del cancro

Per realizzare questa impresa, sono stati investiti quasi 1,5 milioni di euro, di cui circa 800 mila provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un momento cruciale nella modernizzazione della sanità regionale, sottolineando l'importanza di offrire diagnosi più rapide e precise ai pazienti oncologici.

Una rivoluzione clinica

Nell'ambito di questa piattaforma digitale si svolge l'integrazione dei dati provenienti da diversi settori medici. Tra questi vi sono la radiologia, l'anatomia patologica, la cardiologia e la medicina nucleare. Grazie a questo sistema, i medici possono collaborare in tempo reale per affrontare casi complessi con decisioni informate e rapide.