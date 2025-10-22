Sant’Elia Fiumerapido (Fr), giovane di 13 anni precipita dal terzo piano: è grave

Un drammatico incidente ha scosso il comune di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di soli tredici anni è caduto dal balcone del suo appartamento situato al terzo piano. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 22 ottobre, intorno alle 15. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sant’Elia Fiumerapido, 13enne cade dal terzo piano: dinamica incidente

L’adolescente era appena rientrato da scuola e si trovava da solo nell’appartamento sito in via Guido Rossa. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe sporto dal balcone prima di precipitare nel giardino condominiale sottostante. Immediatamente dopo la caduta, i vicini, allertati dai rumori e dai lamenti del ragazzo, hanno chiamato i soccorsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tempestivo intervento dei soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, il ragazzo è stato trovato in condizioni gravissime. È stato subito disposto il trasporto in elisoccorso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, un centro specializzato in traumi gravi. L’intervento rapido è stato reso possibile grazie alla pronta reazione dei residenti che hanno contattato immediatamente i servizi d’emergenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le reazioni della comunità locale

La notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti del piccolo paese di Sant’Elia Fiumerapido. Residenti e conoscenti della famiglia si sono stretti attorno ai genitori del ragazzo, esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento difficile. L’amministrazione comunale ha già dichiarato il proprio supporto alla famiglia colpita dal dramma.

Indagini in corso per chiarire l’accaduto

Sebbene le dinamiche dell’incidente sembrino essere accidentali, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire ogni dettaglio e comprendere se vi siano responsabilità dirette o indirette nella caduta del giovane. Saranno ascoltati i familiari e i vicini che possono fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

La sicurezza domestica sotto esame

Questo tragico episodio riporta all’attenzione pubblica il tema della sicurezza domestica, soprattutto nei condomini con bambini o adolescenti. Gli esperti consigliano di adottare misure preventive per evitare simili incidenti, come installare barriere protettive sui balconi e finestre o educare i più giovani ai potenziali rischi.