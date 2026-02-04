Sant’Eugenio, il Tribunale del Riesame: “Sistema Palumbo” basato su dialisi e rimborsi al privato

Il Tribunale del Riesame lo mette nero su bianco: per “massimizzare i guadagni”, Roberto Palumbo, primario di nefrologia dell’Ospedale Sant’Eugenio arrestato il 5 dicembre scorso con l’accusa di corruzione, avrebbe fatto leva sulle difficoltà del pubblico nel garantire tutte le risposte richieste dai pazienti dializzati. Un passaggio che, nelle motivazioni (circa 80 pagine) con cui i giudici confermano la misura dei domiciliari, inquadra quello che viene definito un “sistema” capace di saldare interessi privati e funzione pubblica, sfruttando un punto debole ben noto: le liste, i tempi e i percorsi di cura che spesso spingono l’utenza verso strutture accreditate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un quadro giudiziario duro: “funzione pubblica messa in vendita”

Secondo quanto riportato dal Tribunale del Riesame, dalle indagini emergerebbe una “spregiudicatezza” attribuita al primario, letta dai magistrati come disponibilità a “offrire in vendita la propria funzione”. Il cuore dell’impianto accusatorio, in questa fase, è la presunta trasformazione della posizione apicale dentro una struttura pubblica in un canale privilegiato per indirizzare pazienti verso centri di dialisi privati, con ritorni economici e benefici personali.

L'arresto, ricordano gli atti, risale al 5 dicembre: Palumbo sarebbe stato fermato mentre, per l'accusa, l'imprenditore Maurizio Terra gli stava consegnando 3.000 euro quale ricompensa per l'invio di una paziente nella clinica Dialeur. Un do ut des che per la Procura sarebbe diventato consuetudine dal 2020, delineando un meccanismo ripetuto nel tempo.

La leva del privato accreditato e il nodo dei rimborsi del Servizio sanitario

Nel ragionamento dei giudici si intrecciano due piani: da un lato la condotta contestata al singolo dirigente; dall'altro la cornice che rende possibile l'operatività di strutture private accreditate, poi rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Il Riesame richiama esplicitamente "la necessità del SSN di ricorrere al supporto di strutture private accreditate" come elemento di contesto: quando il pubblico non riesce a coprire l'intero fabbisogno, il sistema si appoggia al privato convenzionato. È proprio in questa zona grigia, secondo l'impostazione giudiziaria, che si sarebbe inserita la presunta rete di favori.

Il punto non è mettere in discussione l’accreditamento in sé o l’utilità del privato convenzionato, ma verificare se, nel caso concreto, le scelte clinico-organizzative siano state piegate a interessi estranei alla tutela del paziente, alterando criteri di appropriatezza, rotazione, trasparenza e tracciabilità.

I presunti benefici: soldi, vacanze, cene e un incarico per la compagna

Sempre secondo il Tribunale del Riesame, i vantaggi contestati non si fermerebbero alla consegna di denaro. Nelle motivazioni si fa riferimento a un elenco di utilità: “vacanze”, “cene in ristorante eleganti” e “capi di abbigliamento firmati” per Palumbo e per la compagna. Quest’ultima, scrivono i giudici, avrebbe beneficiato del sistema perché “per volontà del medico” sarebbe stata assunta con un “contratto di collaborazione professionale fittizio”. Elementi che, se confermati nel merito, aggraverebbero la lettura di una relazione stabile e non episodica.

Dialeur e la crescita dei pazienti: i numeri richiamati nelle carte

Il Riesame riporta anche dati utili a misurare l’impatto dell’ipotizzato rapporto Palumbo-Terra sull’attività della struttura privata. Dialeur, secondo quanto indicato, avrebbe accolto 32 pazienti nel 2020-21; poi 47 l’anno successivo; 71 nel 2022-2023; fino a 85 nel 2023-2024. Una progressione definita “esponenziale” dai giudici, collocata in concomitanza con il consolidarsi del legame contestato. Anche Maurizio Terra risulta ai domiciliari, come deciso dall’autorità giudiziaria.

Perché non ha lasciato il pubblico: la lettura del Riesame sul “conflitto di interessi”

Nelle carte, viene ricordato che Palumbo avrebbe manifestato più volte la volontà di dimettersi dal ruolo di primario per dedicarsi al privato, senza mai compiere il passo. I giudici individuano qui una chiave: “proprio la funzione pubblicistica” avrebbe consentito di agevolare l’invio di pazienti verso centri ritenuti “di suo interesse”. Da qui anche l’attenzione a evitare che un eventuale conflitto di interessi emergesse all’esterno, mantenendo il controllo delle scelte e riducendo le possibilità di verifica.

Ora il caso apre interrogativi che vanno oltre i singoli indagati: controlli interni, governance delle prescrizioni e degli invii, trasparenza nei rapporti con il privato accreditato, tutela del paziente fragile. Perché se la dialisi diventa un terreno di scambio, a pagare non è soltanto il bilancio pubblico: è la fiducia nel sistema sanitario.