Santi Cosma e Damiano, confessa senza un legale presente: assolto

A Santi Cosma e Damiano, R. B., 26 anni, arrestato in flagranza di reato per possesso di stupefacenti e reo confesso, è stato assolto.

La vicenda risale all’8 agosto 2023, quando fu arrestato dai Carabinieri nel contesto dell’operazione anti-droga “Anargiri 2” e sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nell’officina dove si trovava, vennero rinvenuti 703 grammi di hashish nascosti nel vano motore di un’auto in riparazione. Questa quantità di droga, suddivisa in panetti, avrebbe potuto essere trasformata in oltre 8000 dosi destinate al mercato locale.

La confessione e il processo

I Carabinieri sequestrarono anche 1000 euro in contanti e un bilancino di precisione. B. si dichiarò unico responsabile, sollevando i familiari da qualsiasi coinvolgimento, e fu messo ai domiciliari. Giovedì scorso. 7 novembre, durante il rito abbreviato, è emerso un elemento decisivo. Nonostante il sostituto procuratore Flavio Ricci avesse richiesto un anno di reclusione, il legale dell’uomo, ha evidenziato l’invalidità della confessione del suo assistito, resa senza la presenza del difensore. Inutilizzabile la confessione, arriva l’assoluzione per l’uomo.