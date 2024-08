Sanzioni stradali, nuovo obbligo a partire da settembre | Multa pesante e patente ritirata: hai pochi giorni per metterti in regola

Addio patente e multa salatissima: la novità a partire da settembre

Quando ci si mette al volante di un’auto o di qualsiasi altro mezzo, ci si deve mettere nell’ottica che ci sono tutta una serie di obblighi e di regole da rispettare. Oltre a quelle relative alla circolazione, per esempio in relazione ai limiti di velocità e alle norme per il sorpasso, ci sono poi quelle che normano il comportamento dell’automobilista e l’auto in sé e per sé, relativamente alle condizioni in cui deve essere.

Violare una o più delle norme scritte nel Codice della Strada può portare a una multa la quale, nei casi più gravi, può concretizzarsi anche in una sospensione della licenza di guida e nel sequestro del veicolo. Ciò accade se si viene fermati a un posto di blocco mentre non si rispettano le regole, oppure se una telecamera o un autovelox registrano l’anomalia e fotografano la targa.

A partire da settembre, molto probabilmente fioccheranno multe e sospensioni della patente: un nuovo obbligo entrerà in vigore ma solo pochi lo sanno! Ecco di che cosa si tratta.

Attenzione alle nuove regole: piovono multe

Oggi parliamo di seggiolini auto, indispensabili per far viaggiare i bambini in totale sicurezza. In Europa oggi ce ne sono di due tipi: i primi prendono in considerazione il peso dei bambini e rispettano la normativa UNECE R44/04 del 2007, mentre i secondi prendono in considerazione l’altezza e seguono la normativa UNECE R129. Tra un mese, però, non si potrà più scegliere tra uno o l’altro poiché gli unici che si potranno acquistare saranno i secondi, che verranno chiamati per comodità i-Size. Di fatto, la normativa ha stabilito che questi dispositivi debbano essere classificati non in base al peso del bambino ma in base all’altezza.

Inoltre, da settembre il seggiolino dovrà essere posto nel senso contrario di marcia fino al 15esimo mese compiuto o fino ai 76 cm di lunghezza. Un’altra novità riguarda le protezioni per l’impatto laterale che, dal 1° settembre, dovranno essere più grandi e più sicure.

L’obbligo di sostituzione

Con l’entrata in vigore di questa normativa, chi possiede un seggiolino che risponde all’altro sistema di regole cioè al UNECE 344/04 che va in base al peso non dovrà sostituirlo.

L’obbligo, infatti, vigerà solo per il sistema di vendita: non si troveranno più in commercio seggiolini di quel tipo ma chi ce ne ha già uno potrà tenerlo e continuare ad utilizzarlo.