Sapone di Marsiglia, lo usi da sempre ma non nel modo giusto | Ecco la scoperta che ti cambia la vita

Dopo questa scoperta smetterai di usare il sapone di Marsiglia in questo modo e vedrai che non tornerai più indietro!

Sono tanti i prodotti ad uso domestico che crediamo di utilizzare nel modo corretto, uno di questi è proprio il sapone di Marsiglia.

Sicuramente, grazie alle sue proprietà, riesce non solo ad aggiungere alle faccende domestiche un tocco in più ma anche a lasciare un inconfondibile profumo.

Per questo, soprattutto in passato, le nostre nonne prediligevano questo ingrediente e non riuscivano a farne a meno. In realtà è molto utilizzato anche oggi perché con la sua forte azione pulente, è in grado di far risplendere le superfici senza aggredirle.

Ideale poi anche per il bucato. Non è un caso infatti, che molti detersivi per la casa contengano sapone di Marsiglia. Tuttavia sono tante le persone che ancora non sanno di una scoperta relativa al suo utilizzo.

Sapone di Marsiglia, quello che devi sapere

Abbiamo parlato nel paragrafo precedente di come il Sapone di Marsiglia sia l’ideale per rendere i propri capi profumati o anche per rendere brillanti le superfici.

Meno conosciuta invece un altro suo impiego ovvero nel bagno. Si, perché in questo ambiente della casa può dare il meglio di se senza che ci sia la necessità di associarlo ad altri ingredienti. In che modo? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Hai sempre sbagliato ad utilizzarlo il Sapone di Marsiglia, ora potrai utilizzarlo così

Partiamo subito dicendo che due di queste situazioni si presentano molto di frequente nel bagno e in pochi non sapevano come il Sapone di Marsiglia potesse aiutare. La prima riguarda le ceramiche del bagno. Capita spesso che queste si opacizzino o presentino macchie accumulate. In questo caso si potranno rendere più bianche utilizzando del sapone di Marsiglia che è un ottimo sgrassante. Infatti ogni qual volta sarà necessario profumare o togliere lo sporco bisognerà solo grattugiate un po’ di sapone direttamente su una spugna e strofinare su tutte le ceramiche. Dopo averlo fatto agire per un po’ di tempo si potrà procedere al risciacquo.

Un altro suo utilizzo sempre nel bagno può essere riguardare gli aloni gialli del WC. Anche in questo caso, tantissime volte si formano aloni gialli all’interno del WC davvero insopportabili. Purtroppo non ci sono rimedi per contrastarli, ma si deve monitorare la situazione quotidianamente per far sì che l’acqua dello scarico non si depositi in grandi quantità espandendo sempre di più l’alone. Forse non lo sapevi ma in tale situazione il sapone di Marsiglia diviene un efficace soluzione. Per eliminare questa macchia si dovrà semplicemente spargere un po’ di saponetta grattugiata o in scaglie sulla zona interessata. Poi si dovrà strofinare energicamente con uno scopino e lasciate agire per un’intera notte. Il giorno successivo bisognerà andare a strofinare nuovamente con altro sapone e risciacquare. Il risultato sarà non solo un immediato pulito ma anche un ottimo profumo in bagno!