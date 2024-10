Sarà lui il padrone di casa: Festival di Sanremo, ribaltone clamoroso | Prende il posto di Carlo Conti

Carlo Conti sta lavorando da mesi all’organizzazione del Festival di Sanremo. Ma su di lui si staglia l’ombra di un sostituto di alto profilo

Il conto alla rovescia è iniziato da tempo: tra poco meno di tre mesi e mezzo il teatro Ariston di Sanremo ospiterà la nuova edizione del Festival della canzone italiana. Come tutti ormai sanno sarà Carlo Conti a condurre e gestire tutte le serate della kermesse sanremese.

La RAI ha puntato subito sull’esperto showman fiorentino per sostituire al meglio il ‘transfuga’ Amadeus: i vertici di Viale Mazzini sono sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta e Conti sta facendo di tutto per ripagare l’enorme carico di fiducia in lui riposta.

Il conduttore di ‘Tale e quale show‘ da tempo sta lavorando all’organizzazione del Festival, del quale peraltro ha assunto anche la direzione artistica. Secondo un piano stabilito a suo tempo dai dirigenti della TV di Stato, Carlo Conti dovrebbe guidare le prossime due edizioni, dunque fino al 2026 compreso.

Nel mondo dello spettacolo però le sorprese sono dietro l’angolo e non stupisce più di tanto che da qualche giorno circolino con insistenza delle voci riguardo un possibile, clamoroso avvicendamento in corsa.

Festival di Sanremo, Carlo Conti è out: al suo posto la star di Rai Uno

Non è un mistero che il management di Viale Mazzini straveda letteralmente per il talento emergente dell’intrattenimento, il giovane showman che la RAI ha blindato con un contratto di quattro anni e che ora vuole tenersi stretto il più possibile.

Per chi non l’avesse capito, si parla di Stefano De Martino che sta sgretolando ogni record di ascolto alla guida di ‘Affari tuoi‘, il game show in onda nell’access prime time su Rai Uno. L’ex ballerino di ‘Amici’ ed ex compagno di Belen Rodriguez è la star del momento e di lui si parla già in chiave Sanremo.

Festival di Sanremo, l’annuncio della nota rivista non lascia spazio a dubbi: pubblico in delirio

Proprio a questo proposito il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica sull’ultimo numero della rivista ‘Oggi’ ha rivelato un importante retroscena, confermando che dopo Carlo Conti dovrebbe essere proprio De Martino a prendere in mano la guida del Festival della canzone italiana.

Questa la notizia riportata da Dandolo: “De Martino, che si è affrettato a dichiarare che non prenderà parte al Festival di Sanremo, è però già la carta vincente della Rai per diventare il padrone di casa della kermesse canora nel 2027“. Questione di un paio d’anni.