“Sarà l’ultima edizione”: Mediaset, un programma storico chiude i battenti | Per la tv è la fine di un’era

Il format a cui tutto il pubblico di Mediaset era tanto affezionato non sarà più trasmesso. I telespettatori dovranno farne a meno.

Purtroppo sembra arrivato ormai il momento di dire definitivamente addio alla cara e vecchia trasmissione, che per tanti anni ha fatto ridere e divertire milioni di italiani.

L’amara notizia è appena trapelata. Ecco il messaggio sibillino apparso online nelle scorse ore: non lascia spazio a dubbi.

Gli autori di Mediaset, a quanto pare, hanno deciso di cancellarlo definitivamente dal palinsesto televisivo. Scopriamo l’indiscrezione saltata fuori da pochissimo.

Mediaset, cancellato dal palinsesto tv lo storico programma

Si tratta di un programma che va in onda oltre 10 anni. La prima volta è stato trasmesso nel 2011, a partire dal 5 settembre su Canale 5, nella fascia preserale. All’epoca al timone del tv show di Mediaset c’era l’amatissima coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’idea del programma infatti, era nata proprio dal conduttore e dell’autore tv Stefano Santucci.

Il format è stato trasmesso per tante stagioni televisive di fila, perché la prima edizione aveva totalizzato un record di ascolti. A quanto pare però, adesso la trasmissione è destinata a sparire per sempre dai palinsesti televisivi di Mediaset. Nelle scorse ore infatti, è arrivato un messaggio dai toni sibillini. Scopriamo che cosa è emerso tramite i canali social sulle sorti del seguitissimo game show.

La trasmissione che sparirà a breve

La trasmissione di Mediaset che si teme possa andare in onda per l’ultima volta è Avanti un altro!, lo show di intrattenimento di Canale 5. Come forse avrete saputo, Paolo Bonolis ha annunciato la sua decisione di mettere fine, a breve, alla sua lunga e brillante carriera nel piccolo schermo italiano. Per tanto si sono diffuse diverse voci sull’imminente chiusura della trasmissione.

Su X, il social network erede di Twitter, l’utente con l’account Nicola89144151 ha sentenziato: “Avanti un altro ci sarà ancora per l’ultima edizione”. Non resta che attendere ulteriori informazioni, da parte dei vertici di Mediaset. Intanto quel che è certo è che, almeno per quest’anno, Avanti un altro! ci sarà e a presentarlo sarà di nuovo Paolo Bonolis, che ha già curato la conduzione del game show per 13 anni, e che per la 14esima edizione del programma, pare aver pensato a diverse novità. Sono in corso le selezioni dei nuovi concorrenti chiamati a partecipare nel 2025. Ora dunque occorre aspettare la comunicazione della data di inizio. Lo scorso anno il game show ha occupato la programmazione di Mediaset dal 2 gennaio 2024 fino ai primi giorni di maggio.