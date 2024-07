Sarà un’estate piena di guai: ecco il segno più sfortunato di tutti | Oroscopo orribile fino a ottobre

Non si mettono molto bene le cose per questo segno zodiacale che dovrà mettere a punto il giusto piano…

Tutti i lettori devono sapere che questo è un periodo un po’ tempestoso per i segni dello zodiaco. Tuttavia, la tempesta si accende in particolare per uno di questi segni.

Infatti, quest’anno le stelle hanno deciso di mostrare nessuna clemenza per questo segno, nonostante la sua grande sensibilità.

Fino ad ottobre, i nati sotto questo segno zodiacale saranno messi a dura prova e dovranno far vedere all’esterno tutta la loro capacità di resistenza.

Fortunatamente a partire dalla stagione autunnale potranno tirare un sospiro di sollievo e avere un po’ di tregua. Non resta che scoprire di chi stiamo parlando e di come se la caveranno invece gli altri segni durante questa torrida estate.

Oroscopo per l’estate: segno sfortunato

Per Ariete le cose saranno abbastanza travagliate e ricche di alti e bassi, come piace a tutte le persone sotto questo segno d’altronde. Infatti, non ci sarà assolutamente da annoiarsi e vivrete un momento anche di grande cambiamento. Le stelle potrebbero avere in serbo per voi delle ottime novità in ambito lavorativo. Toro durante questa stagione si concentrerà molto sulle sue relazioni. Un consiglio che sentiamo di darvi è di evitare le discussioni e mantenere il più possibile la calma, nonostante il caldo vi faccia impazzire.

Probabilmente dovrete dare supporto a un amico o familiare in crisi. Gemelli questa estate avete perso un po’ della vostra energia a causa di una grande dose di stress. Dovete assolutamente prendervi cura di voi stessi e meditare. Cancro, potreste avere qualche difficoltà economica, cercate di risparmiare un po’ di soldi. Per il Leone, gli auguriamo di avere un po’ di pazienza perché alcuni dei suoi progetti potrebbero avere un ritardo sulla tabella di marcia. Vergine deve invece prepararsi a una battuta d’arresto in campo amoroso. Scorpione, bilancia e sagittario avranno un’estate speciale, ricca di spensieratezza e divertimento. Infine, Acquario riuscirà a costruire un buon senso di sé.

Ecco il segno meno fortunato dello zodiaco: pesci

Il segno meno fortunato di questa stagione sarà per forza di cose Pesci. Infatti, il pianeta Marte vi si mette di traverso, portandovi conflitti e battaglie sia interne che esterne. A causa di questo allineamento avverso dovrete affrontare molte tensioni e stress, in tutti gli ambiti e con tutte le relazioni della vostra vita.

State molto attenti alle decisioni che prendete in questo periodo. Ricordate che è un periodo e potrebbe essere passeggero. Non c’è bisogno di arrendersi, anzi. Sforzatevi di prendere tutto come un’opportunità di crescita.