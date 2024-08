‘Saranno visibili soltanto così’: canali Rai, dal 28 agosto cambia tutto | Ennesima spesa sulle spalle degli italiani

Dal 28 agosto per vedere la Rai si dovrà fare tutto questo: un’altra batosta

Oggi come oggi, quando ci si siede sul divano per guardare qualcosa in televisione, si ha un’ampia scelta. A differenza di qualche anno fa, infatti, non ci sono più solo la Rai e Mediaset, ma si ha a disposizione una gamma infinita di servizi tra cui scegliere tra Netflix, Prime Video, Paramount+, Disney+ e così via.

Di fatto, però, sono ancora tantissimi gli italiani che, accendendo la tv, il primo canale su cui vanno per vedere un po’ cosa succede e che trasmissioni sono in onda è Rai 1. La Rai, in generale, sebbene perda di appeal soprattutto tra i giovani, rimane la tv di Stato e questo non si può cancellare.

A partire dal 28 agosto cambieranno parecchie cose, in ambito Rai. Nello specifico, per vedere i canali Rai si dovrà apportare qualche modifica: ecco di che cosa si tratta.

Rai, cosa succede dal 28 agosto

Nei prossimi giorni, ci sarà il passaggio del segnale TV digitale terrestre al nuovo standard di trasmissione, il DVB-T2. Si tratta del digitale terrestre di seconda generazione, con codifica HEVC: il percorso è iniziato ormai tre anni fa, con il progressivo abbandono delle frequenze sulla banda 700 MHz, oggi assegnate alle compagnie telefoniche per il 5G e l’occupazione di nuovi multiplex. Dal mese di dicembre 2022, inoltre, tutte le trasmissioni delle tv nazionali o locali sono passate alla codifica audio-video Mpeg-4. Il 28 agosto, quindi, entrerà in azione la fase finale di questo passaggio: il programma prevede lo Switch-Off verso il nuovo standard DVB-T2.

In merito alla Rai, a partire dal 28 agosto alcuni suoi canali verranno trasmessi in DVB-T2: si tratta di Rai Scuola, Rai Radio 2 Visual e Rai Storia, che quindi si potranno vedere solo nel nuovo standard e in alta definizione. Ecco quindi come capire se il televisore è compatibile a DVB-T2.

I televisori compatibili

Per poter vedere questi canali, quindi, è necessario che il televisore sia compatibile al nuovo standard. Per verificarlo si deve andare sul canale 558, Rai Sport HD Test HEVC: se lo si vede, allora significa che il dispositivo è compatibile e non ci saranno problemi. A partire dal 28 agosto, anche i tv compatibili dovranno essere risintonizzati.

Nel caso in cui, però, facendo il test del canale 558 questo non andasse a buon fine, allora sarebbe necessario contattare un antennista per capire il da farsi: potrebbe essere necessario l’acquisto di un decoder o di un nuovo televisore.